На пляжах Сардинии начнут бороться с "несунами песка"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Этим летом туристов могут не пустить со своим полотенцем на один из самых популярных пляжей итальянского острова Сардиния, сообщает Ассоциация туроператоров России.

С такой инициативой выступила местная мэрия. Ужесточения необходимы, чтобы… сохранить песок.

Пляж Ла Пелоса (La Pelosa Beach) в Стинтино на Сардинии приобрел популярность, благодаря мягкому белоснежному песку и бирюзовому цвету морской воды. Летом здесь отдыхают до трех-четырех тысяч туристов в день. Они, как утверждают местные власти, буквально выносят на своих мокрых полотенцах, влажной обуви, а также внутри пляжных сумок, "на память" или случайно, местный песок.

Для борьбы с такими "несунами песка" мэр Стинтино Антонио Диана предложил кардинальные меры: запретить расстилать на пляже полотенца, а также приходить на отдых с большими сумками. В качестве альтернативы — платное использование складных стульев, ковриков и многоразовых прозрачных подстилок.

Инициатива мэра уже вызвала гнев местных жителей, которые считают, что тем самым Стинтино хотят сделать курортом только для богатых туристов.

"В основе идеи запрета на полотенца – реальные исследования, которые показали, что мокрые полотенца являются одной из самых больших опасностей для песка", — поясняет мэр.

Оказывается, каждый день пляж теряет несколько килограмм песка. Антонио Диана предупреждает, что если муниципалитет не введет запрет на полотенца, он наймет специальных охранников, которые будут следить за тем, чтобы туристы не "растаскивали песок килограммами на сувениры".

Чтобы спасти пляжную "жемчужину", власти Стинтино уже ограничили возможность проезда в Ла Пелоса на автомобиле, а местная дорога была трансформирована под вело- и пешеходные дорожки.

В 2019 году начнется и реконструкция пляжа: будут сделаны специальные дорожки по песку, выставлены дополнительные ограждения и обновлена инфраструктура.