МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Калифорнии неизвестные угнали грузовик, перевозивший восемь тысяч билетов в Диснейленд для предстоящей конференции фермеров, сообщает UPI.

Инцидент произошел в Южной Каролине. Машину похитили с парковки. В ней были материалы, оборудование и регистрационные данные для будущего мероприятия.

СМИ отмечают, что злоумышленники не смогут воспользоваться ни одним из украденных билетов — они были аннулированы, а взамен планируется выпустить новые.