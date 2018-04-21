ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости. Более 50 авиарейсов отменены в субботу в международном аэропорту "Шоуду" китайской столицы из-за погодных условий, свидетельствуют данные табло аэропорта.

Отмена пока затронула внутренние рейсы, которые будут выполняться после 15.00 (10.00 мск). К 11.00 (6.00 мск) в расписании была обозначена отмена 31 отправляющегося рейса и 22 прилетов. Рейсы "Аэрофлота" не затронуты.

Согласно прогнозам метеорологов, в Пекине весь день будет идти слабый дождь, в районе столичного аэропорта ожидаются гроза и ливневые дожди, что окажет влияние на его работу.