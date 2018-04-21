В Сочи пройдут бесплатные туры по заповеднику

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Кавказский природный биосферный заповедник приглашает гидов и экскурсоводов на бесплатные экскурсии, сообщает официальный сайт природоохранной территории.

В Кавказском заповеднике 24 и 26 апреля пройдут информационные туры для гидов и экскурсоводов Краснодарского края.

Участники познакомятся с музейными и выставочными экспозициями, туристическими маршрутами, экскурсионными программами.

24 апреля состоится тур в Тисо-самшитовую рощу (Хостинский район Сочи, центральный вход). В программе экскурсия по экотропе "Малое кольцо", лекция о состоянии Самшита колхидского и чайная церемония.

26 апреля пройдет инфотур в экокомплекс Лаура (район Красной Поляны). Участники посетят вольерный комплекс, музей в Визит-центре, а затем отправятся небольшой поход по части туристического маршрута "По долине реки Ачипсе".