Почти 40% россиян на майские праздники останутся дома

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Самым популярным внутренним авианаправлением на майские праздники у россиян стал Симферополь, на его долю приходится 9% всех перелетов, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий провёл опрос пользователей, чтобы выяснить, куда они отправятся на майские праздники. Всего в опросе приняли участие 4 394 человека.
Выяснилось, что 39% респондентов на праздниках останутся дома. Еще 35% опрошенных рассказали, что выберутся на выходных на дачу. Еще 8% россиян проведут праздники у родственников или друзей.
В путешествия на праздники отправятся 18% россиян. 8% респондентов выбрали поездки за границу, 10% будут отдыхать в России.
Из них Симферополь выбрали 9% путешественников. Второе место занимает Сочи, третье — Минеральные Воды.
Среди зарубежных направлений лидирует Тбилиси. На его долю приходится 4,3% перелетов.
Наиболее популярным среди европейских направлений стала Прага, вторую позицию занял Тиват, третью – Париж. В целом за год доля зарубежных перелетов на майские праздники снизилась на 1,7%.
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