Рыбалка, местная кухня и винные дегустации: в Крыму отметят начало сезона

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В Черноморском районе Крыма откроют летний туристический сезон гастрономическим туром "Тарханкут – новое измерение", сообщается на сайте района.

Предлагаются два варианта тура: на четыре дня с 29 апреля по 2 мая и на одиннадцать дней – с 29 апреля по 9 мая. И в первом, и во втором варианте туристов ждут рыбалка в открытом море, мастер-классы по приготовлению традиционных блюд народов, проживающих на полуострове, дегустации местного вина.

В программу одиннадцатидневного тура также выходят экскурсия на мыс Тарханкут, в Ялту, посещение музея заповедника "Калос Лимен", на территории которого находятся развалины древнегреческого города, существовавшего с IV века до нашей эры по I век нашей эры.