У каждого двухсотого авиапассажира в мире теряется багаж

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Наиболее часто авиапассажиры, застраховавшие свой багаж, обращаются за компенсацией из-за его повреждения, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Почти половина туристов, обращающихся в страховую компанию за возмещением потери или утраты багажа, столкнулись с его повреждением, каждый четвертый — с задержкой, столько же – с утратой. Такую статистику приводит Алена Сырова, главный специалист дирекции по развитию компании, которая входит в крупную сеть туристических страховщиков в Европе.
В целом, риск потери или повреждения багажа в путешествии довольно велик – только на авиатранспорте на каждую 1000 перевезенных пассажиров теряется 5,7 единиц багажа, то есть 0,57%). Это означает, что багаж теряется у каждого двухсотого туриста в мире.
Согласно последней информации SITA Baggage Report, за прошедший 2017 год в мире было потеряно 21,6 миллиона единиц багажа пассажиров. Из них 47% было утеряно при трансфере (в основном при перегрузке багажа на стыковочных рейсах), 16% – не загружено на борт самолета, 4% – отправлено не по назначению, 4% – потеряно при выгрузке с борта воздушного судна, 29% – утеряно по иным причинам.
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