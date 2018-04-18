"Аэрофлот" занял первое место в рейтинге авиакомпаний по отзывам пассажиров

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В рейтинге авиакомпаний, составленном по отзывам пассажиров, первенство принадлежит "Аэрофлоту", второе место — "России", также в пятерку лидеров входят S7 Airlines, "Аврора" и "Ямал", сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Портал изучил почти 35 тысяч отзывов пассажиров, совершавших полеты в 2017 году, и выяснил, какие российские авиаперевозчики получают высшие оценки пассажиров.

Люди оценивали впечатление от авиаперевозчика в целом, отношение бортпроводников, качество питания, состояние самолета и пунктуальность перевозчиков.

В анализе участвовали 15 крупнейших авиакомпаний России (по данным Росавиации за 2017 год).

"Аэрофлот", как выяснилось, ценят за комфорт и надежность. Удобные кресла с нормальным расстоянием между ними. Профессиональные пилоты, заботливые и внимательные бортпроводники. Детям и их родителям очень нравятся подарки от "Аэрофлота". Об обедах на коротких перелетах отзывы сдержанные. А вот при дальних перелетах качество и количество подаваемых блюд хвалят.

Отзываясь о "России", пассажиры пишут о прекрасных пилотах и очень мягких посадках. Много отзывов о новых и чистых лайнерах, но периодически попадаются критика и самолетов: снижают оценку за нерабочие мониторы — чаще всего их упоминают в отзывах о длительных рейсах. Авиакомпанию считают пунктуальной.

S7 Airlines ценят за отличное соотношение цены и качества. Пассажиры отмечают прекрасную работу сотрудников авиакомпании — как членов экипажа, так и наземных служб.

Если случаются серьезные задержки, то авиакомпания оперативно реагирует и размещает пассажиров в гостиницах, обеспечивает питанием, переоформляет билеты. Причем все это без лишней нервотрепки, отмечают пассажиры.

Рейсы "Авроры" любят, как альтернативу длительной дороге на автобусах и поездах, а иногда и как единственный способ добраться до пункта назначения. При этом пассажиры отмечают, что не отказались бы от более комфортных кресел. Расписание не всегда удобно по времени вылета/прилета, но задержки случаются редко.

"Ямал" благодарят за прямые рейсы (не через Москву), за виртуозные взлеты и посадки в сложных метеоусловиях, за прекрасных бортпроводников, отсутствие опозданий и низкую стоимость перелета. Хвалят SuperJet за простор и ругают Boeing за тесноту. Изредка пишут про проблемы с онлайн-регистрацией.

Кстати, 85% всех полученных экспертами откликов позитивные: пользователи довольны перевозчиками и полетами в целом. Наибольшее число нареканий у пассажиров обычно вызывает бортовое питание. 16% отзывов — жалобы на вкус и размер блюд.

Также пассажиры не любят терять время. Будь это задержка рейса или долгая выдача багажа — впечатление от путешествия портится. По этой же причине предпочтительнее посадка через "рукав", а не долгая поездка автобусах через взлетно-посадочную полосу.

В целом, к концу 2017 года пассажиры привыкли, что по низким тарифам багаж может быть не предусмотрен, и стали тщательнее изучать условия до покупки, что несколько снизило негатив по безбагажным тарифам. Появились положительные отзывы об авиакомпаниях, которые даже по самым дешевым тарифам разрешают бесплатно провозить хотя бы 10 килограммов багажа.