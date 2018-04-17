В Швеции открылась первая дорога, заряжающая электромобили

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Швеции открылась первая в мире электрифицированная дорога, которая заряжает батареи электрических транспортных средств, движущихся по ней, сообщает The Guardian.

Магистраль связывает столицу Швеции с аэропортом Стокгольм-Арланда. Длина участка составляет порядка двух километров.

Дорога разделена на секции длиной 50 метров, на них подается ток только тогда, когда транспортное средство находится над ними. Если автомобиль останавливается, ток отключается.

Исполнительный директор консорциума eRoadArlanda Ханс Зелл поясняет, что на поверхности электричества нет, оно находится на глубине пяти-шести сантиметров. Даже если залить дорогу соленой водой, уровень электричества на поверхности составит один вольт. По дороге можно ходить босиком.

По его словам, в Швеции около полумиллиона километров дорог, из которых 20 000 км являются автомагистралями. Если электрифицировать их, этого будет достаточно, так как расстояние между автомагистралями не превышает 45 км, и электромобили могут проехать его без подзарядки.

Цель Швеции к 2030 году достичь независимости от углеводородного топлива.