Санкт-Петербург стал самым популярным городом у туристов на День Победы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В первую десятку городов России, популярных у туристов на 9 Мая, вошли Санкт-Петербург, Севастополь, Москва, Анапа, Феодосия, Керчь, Петрозаводск, Выборг и Волгоград, сообщает российский сервис бронирования жилья.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 8 по 10 мая 2018 года.
По данным сервиса, туристы бронируют поездки в Санкт-Петербург в первой декаде мая в среднем на пять ночей и тратят на проживание три тысячи рублей в сутки. Жилье в Севастополе в среднем обходится туристам в 1800 рублей в сутки. В Москве – 3300 рублей. Дольше всего туристы предпочитают оставаться в Анапе – 11 ночей при средней цене 1200 рублей в сутки за проживание.
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