Каждую четвертую шенгенскую визу получает россиянин

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Страны Шенгена оформили в 2017 году 14,6 миллиона виз гражданам 171 государства, каждая четвертая виза была выдана гражданину РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным Еврокомиссии, в минувшем году в консульствах стран Шенгенского соглашения было подано более 16 миллионов заявок на получение виз. Это на 6,3% больше, чем было в 2016 году.

Рост по количеству обращений заявителей отмечается впервые с 2013 года.

Гражданам РФ было выдано в минувшем году 3,83 миллиона шенгенских виз, из которых 3,2 миллиона были мультивизы.

"Это упрочило Россию в качестве страны-источника по подаче заявок на получение Шенгенской визы", — подчеркивается в сообщении Еврокомиссии.

Доля многократных виз, оформленных гражданам РФ, одна из самых больших — 83,8%. Доля отказов в визе — 1,36%. Это один из самых низких показателей.

Для сравнения: у идущих вторыми по количеству запрашиваемых виз граждан Китая (2,5 миллиона заявлений), доля многократных виз всего 33%, а количество отказов – 3,3%. На третьем месте по запросам Шенгена – граждане Турции.

Устойчивый рост обращений за визами отмечается в России, Индии, Алжире, Белоруссии, Марокко, Таиланде и Ирана.

Среди топ-10 стран-заявителей на шенгенские визы только Саудовская Аравия показала снижение количества заявок (330 000, —3,0%).

Больше всего шенгенских виз в 2017 году выдали консульства Франции (3,12 миллиона), Германии (1,85), Италии (1,7), Испании (1,4) и Греции (почти миллион). Самые скромные показатели по выдаче Шенгена у Исландии (7,1 тысячи), Люксембурга (9,6), Словении (23,5), Мальты (почти 28 тысяч) и Словакии (40,5 тысячи).

Более 59% всех выданных шенгенских виз были многократными, что аналогично показателю 2016 года. Самыми щедрыми на многократные визы оказались консульства Нидерландов (90,55% многократных виз от числа всех выданных виз), Финляндии (89,62%), Эстонии (87,79%), Люксембурга (83,49%) и Германии (82,11%).

Хуже всего с многократным шенгеном у консульств Швеции (только 25,73% от общего количества выданных виз), Норвегии (26,46%), Мальты (30,16%), Франции (30,55%) и Чехии (32,82%).

В международном масштабе количество отказов в шенгенской визе выросло за год на 1,3% и составило в 2017 году 8,2% от числа всех поданных заявлений.

Чаще всего отказы в визе (более 35%) получают жители таких стран, как Афганистан, Алжир, Коморские Острова, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Эритрея, Гана, Гвинея, Ирак, Нигерия, Сенегал и Сирия.