Гости пляжей Бенидорма смогут бесплатно пользоваться Wi-Fi

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Власти испанского города Бенидорм, одного из главных курортов Коста-Бланки, предоставят туристам бесплатный Wi-Fi, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Одновременно воспользоваться услугами высокоскоростного доступа в интернет смогут до 20 тысяч человек. Суммарное количество подключений в год оценивается в 2 млн.
Как пояснил мэр курорта Тони Перес, это будет первый "умный Wi-Fi" на пляжах полуострова. Чтобы избежать злоупотреблений при подключении, каждое соединение будет длиться не более 30 минут, после чего пользователю предложат снова войти в сеть.
По словам Переса, город полностью оплатил этот проект, считая его "цифровым преобразованием туризма", в котором Бенидорм "хочет стать первым интеллектуальным туристическим направлением".
Интернет-активность гостей в Бенидорме используют для изучения привычек туристов, отслеживая по хэштегам наиболее посещаемые места и другие предпочтения отдыхающих. Эти данные будут проанализированы для управления туристическими потоками и монетизированы: их могут продавать бизнесу.
На пляжах установят и станции для зарядки мобильных устройств. Это будут электронные ячейки с быстрым доступом и двойным функционалом: с одной стороны, в них можно будет оставить личные вещи, с другой – подзарядить телефон.
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