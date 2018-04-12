В аэропорту "Домодедово" заработала система tax free

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Система tax free запущена в аэропорту "Домодедово" в преддверии чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении воздушной гавани.
"Московский аэропорт "Домодедово" присоединился к системе tax free для иностранных граждан. Она запущена в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года", — говорится в сообщении.
Как отметил директор воздушной гавани Игорь Борисов, иностранные граждане смогут воспользоваться услугами всех операторов, которые работают в России: Global Blue, HI SKY, Tax Free Premier и Национальный оператор tax free.
В "Домодедово" оборудованы два офиса для оформления возврата НДС. Один находится в общей зоне аэровокзала. Сюда после получения багажных бирок могут обратиться пассажиры, которые перевозят в багаже товары, приобретенные по системе tax free. Второй пункт расположен в зоне таможенного контроля в международных секторах вылета "A" и "B", куда возможен доступ только после прохождения контроля безопасности. Этот пункт предусмотрен для путешественников с ручной кладью.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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