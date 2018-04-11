Россияне теряют интерес к отдыху в Европе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. У российских туристов упал интерес к отдыху в зоне евро и Шенгенского союза, сообщает Ассоциация туроператоров России.
АТОР проанализировал статистические данные Яндекса о динамике количества поисковых запросов российских пользователей на туры по различным направлениям за март этого года.
Так поисковый интерес к отдыху в зоне евро и Шенгенского союза у россиян был ниже прошлогоднего на 3,5%, по итогам марта всего 23% запросов пришлись на туры в Европу. На 9% снизился в годовом выражении интерес к Индии.
Падение числа запросов на туры более 15% в годовом выражении фиксировалось по таким странам как: Греция (-16,7%), Кипр (-17,9%), Испания (-15,8%), Болгария (-23,7%), Черногория (-15,5%), Абхазия (-16,6%) и Камбоджа (-23,2%).
Динамику роста числа запросов продемонстрировали: Турция (+50,7%), Египет (+71,4%), Россия (+95%), Грузия (+78%), Япония (+117,4%), Бали (+271,1%), Белоруссия (59%) и Армения (209,5%).
Всего за март этого года российские пользователи Яндекса сделали 7 924 382 запроса на туры. Среди пользователей, искавших туры, 37,9% осуществляли поиск через мобильные устройства (в марте прошлого года доля мобильных поисков была 30%).
В марте 2018 года ТОП-10 лидеров по числу поисковых запросов на туры покинули ОАЭ и Индия и пополнили Грузия и Испания. Лидирующими зарубежными направлениями отдыха, которые запрашивали пользователи Яндекса в марте 2018 года, стали Турция (21,9%), Египет (8,8%), Таиланд (6,3%), Греция (4%), Италия (4%), Кипр (3,5%), Вьетнам (3,5%), Тунис (3,5%), Грузия (2,9%), Испания (2,7%).
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