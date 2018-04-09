Российские туристы считают итальянцев и испанцев самыми веселыми

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более 40% российских путешественников уверены, что итальянцы и испанцы лучше всех умеют веселиться, сообщает сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей.
Портал провел опрос российских путешественников и узнал, жителей каких стран они считают самыми компанейскими.
С внушительным отрывом в голосовании победили итальянцы. Темпераментные натуры и страстные любители поесть – именно они, по мнению х22% россиян, умеют веселиться лучше всех.
Второй лидирующей нацией стали испанцы (18,2%) с их традиционной сиестой и бокалом сангрии в изнуряющую жару.
Третью строчку в рейтинге заняли грузины (16,5%). Россияне отметили знаменитое кавказское гостеприимство и его непременный атрибут – большое застолье.
С минимальным отрывом от жителей Грузии в списке расположились мексиканцы. За них проголосовали 16,3% опрошенных россиян.
Пятое и шестое места в рейтинге заняли американцы (9,6%) и голландцы (9,3%). Нрав французов, британцев, немцев и бельгийцев россияне особенно веселым не считают – за них проголосовало всего от 1,2% до 2,4%.
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