Отдых в Крыму и Краснодарском крае почти не подорожал

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Безусловным лидером продаж по акциям раннего бронирования стала Турция, а курорты Крыма и Краснодарского края пока не востребованы у россиян, — сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, акции раннего бронирования туроператоров заканчиваются в марте. У туристов еще есть шанс приобрести туры со скидкой в 20-30%.

По предварительным данным, спрос на Турцию вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, страна дала беспрецедентно низкие цены на сезон. "Хорошую динамику показывают Греция, Кипр и Испания, также в "пятерку" лидеров по раннему спросу вошла и Болгария", — уточняет Майя Ломидзе.

"Курорты Краснодарского края и Крым будут бронироваться позже, — говорит эксперт. – Какое место в предпочтениях туристов займет Россия, станет понятно в апреле. Пока наблюдается прирост в 7%. Лидирует Сочи".

По ее словам, отрадный факт заключается в том, что цены на отдых в Крыму и Краснодарском крае практически не повысились, максимум – на 5%. Это поможет стабилизировать турпоток. Тем более, Крым входит в число наиболее экономичных регионов для отдыха на море.