В Норвегии откроется энергосберегающий отель, похожий на НЛО

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Гостиница странной формы, похожей на НЛО, с 360-градусным видом на ледник Свартисен и арктическую природу, откроется в Норвегии, сообщается на сайте проекта.

Он станет первым в мире отелем, спроектированным по энергосберегающим стандартам Powerhouse, расположенным за Полярным кругом. Отель строится у подножия ледника Свартисен в чистых водах Арктического фьорда.

Его энергопотребление будет на 85% меньше по сравнению с другими современными гостиницами. Солнечной энергии хватит как для нужд отеля, так и для строительства здания.

"Архитектура вдохновлена местными традициями берегового строительства, гостиница будет стоять на деревянных сваях, растворяя границу между землей и фьордом", — сообщают авторы проекта.

Круглая форма отеля и остекление обеспечат панорамный вид на фьорд и позволят почувствовать опыт проживания в непосредственной близости от природы. Открытие гостиницы запланировано на 2021 год.