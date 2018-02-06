Ростуризм не получал сообщений с жалобами от туристов на Мальдивах

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Обращений с жалобами от туристов, отдыхающих на Мальдивах, или от их родственников на телефоны горячих линий Федерального агентства по туризму и ассоциации "Турпомощь" после введения в стране чрезвычайного положения не поступало, сообщил РИА Новости представитель Ростуризма Андрей Монаков.

В понедельник президент Мальдив Абдулла Ямин ввел режим чрезвычайного положения на 15 дней после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.

"За то время, как стало известно о введении на Мальдивах режима ЧП, на телефон горячей линии Ростуризма звонков от туристов или их родственников с жалобами не поступало. Не было обращений и на горячую линию ассоциации "Турпомощь", — рассказал собеседник агентства.

Представитель ведомства подчеркнул, что Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД РФ и следит за ситуацией на Мальдивах.