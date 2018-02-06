В посольстве рассказали об обстановке в туристических местах на Мальдивах

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Обстановка в местах нахождения российских туристов на Мальдивах относительно спокойная, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Шри-Ланке, которое является ближайшим к Мальдивам российским диппредставительством.

Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте. Режим ЧП введен на 15 дней с вечера понедельника.

Собеседник агентства отметил, что "введено чрезвычайное положение на Мальдивах, однако пока обстановка в местах нахождения российских туристов относительно спокойная".

Отвечая на вопрос об авиасообщении, собеседник агентства указал, что "пока все летает".