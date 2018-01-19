В ГД внесли законопроект о расширении действия электронных виз

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Законопроект о расширении действия электронных виз в Дальневосточном федеральном округе внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Соответствующий проект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в пятницу депутатами от КПРФ Алексеем Корниенко, Николаем Харитоновым и депутатами от ЕР Игорем Игошевым, Иваном Фирюлиным.

"Законопроектом устанавливается возможность распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа", — отмечается в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить туристический поток в регион, повысит инвестиционную привлекательность, привлечет потенциальных инвесторов, а также положительно отразится на экономике Дальневосточного федерального округа в целом.

"Законопроектом предусматривается, что правительство Российской Федерации сможет определить перечень воздушных пунктов пропуска, на которые будет распространяться упрощенный порядок въезда в Российскую Федерацию", — также сообщается в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что иностранцы, прибывшие в РФ по электронным визам через пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, будут иметь право на свободу передвижения в пределах региона.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.