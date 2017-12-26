Все 140 российских туристов, застрявших на Хайнане, вылетели на родину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Все 140 российских туристов, которые застряли на китайском острове Хайнань, вылетели на родину, сообщила РИА Новости представитель туроператора "Матрешка-Тур" Елена Бутенко.

Ранее сообщалось, что 140 российских туристов с 19 декабря не могут улететь с китайского острова Хайнань. Туроператор "Матрешка-тур" сообщал, что перенос рейса произошел из-за того, что авиакомпания "Икар" не согласовала предоставление слотов для чартеров с авиационными властями города Хайкоу.

"Все 140 человек, чей отпуск неожиданно продлился из-за отказа авиационных властей Китая в слотах для самолета, который должен был забрать их 22 декабря в аэропорту Хайкоу, вылетели с острова Хайнань", — сказала она.

По ее словам, к 10.00 вторника 106 человек уже добрались до Санкт-Петербурга. Следующая группа туристов (24 человека) прибудет в 14.40 мск, еще 10 человек приземлятся в Пулково в 00.10 мск.

Бутенко отметила, что в настоящее время на Хайнане находятся 55 российских туристов, чей отпуск заканчивается сегодня, во вторник они должны получить выездные визы. Планируется, что 31 человек вылетит вечером рейсом "Хайнаньских авиалиний" сначала в Пекин, а оттуда в Петербург (время прибытия — 27 декабря в 20.15 мск). Остальные 24 человека, предположительно, отправятся домой в среду, билеты им приобретут после получения виз.