Туроператоров призвали предупреждать клиентов о протестах в Израиле

Протестующие во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы. 10 декабря 2017

Протестующие во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы. 10 декабря 2017

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ростуризм призывает туроператоров, продающих туры в Израиль, предупреждать своих клиентов о протестах, связанных с переводом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, сообщается на сайте ведомства.

Российским туристам, находящимся в Израиле, Ростуризм также рекомендует соблюдать меры личной безопасности, избегать посещения районов, где наблюдаются протестные выступления, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

"Федеральное агентство по туризму со своей стороны настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Израиль, предупреждать своих клиентов о ситуации в стране и правилах безопасного поведения", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе и в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.