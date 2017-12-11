Египетские СМИ попросили Путина вернуть туристов в страну

КАИР, 11 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Одно из самых популярных египетских изданий — газета "Аль-Йоум ас-Сабиа" — вышла в понедельник с заголовками на русском языке: "Господин президент России, добро пожаловать в Египет!", "Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?"

Большая статья посвящена визиту Владимира Путина в Каир. Встреча Путина с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси станет уже восьмой по счету.

Авторы отмечают, что Каир придает огромное значение переговорам двух президентов.

"В особенности сотрудничеству в энергетической отрасли по проекту эд-Дабаа (АЭС. — Прим. ред.), который станет самым крупным совместным проектом Каира и Москвы со времен Асуанской ГЭС. Очень важным может стать и обсуждение российских инвестиций в нефтегазовую сферу египетской экономики, туризма, военного сотрудничества", — поясняет газета.

В статье подчеркивается, что встреча двух президентов важна для всего ближневосточного региона, "учитывая проблемы и конфликты, угрожающие его безопасности: терроризм, палестинское досье, проблема вокруг Иерусалима, ситуация в Ливии, Сирии и Йемене".

В Кремле отмечали, что Путин обсудит с ас-Сиси развитие российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Кроме того, предполагается обсудить вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Катастрофа над Синаем

Туризм — один из главных источников доходов Египта. До катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. Большинство туристов были из России, на втором и третьем месте располагались Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран приостановили. Многие страны восстановили сообщение после того, как Каир усилил меры безопасности. Авиасообщение с Россией по-прежнему не возобновлено. Кроме того, Великобритания еще не дала разрешение на полеты в Шарм-эш-Шейх.

В Минтрансе допускали, что прямое авиасообщение с Египтом может не возобновиться к началу в России чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Египет станет соперником сборной России на групповом этапе.