Необычные фото в соцсетях или духовные поиски: зачем ехать в велнес-тур

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Все больше тех, кто разочаровался в "тюленьем отдыхе", бездельничанье на пляже. Одни отправляются в пеший поход, другие — в велнес-тур. О путешествиях, позволяющих позаботиться о душевном и физическом здоровье, — в материале РИА Новости.

Йога для души или похудения?

© фото студии йоги "Ом" Занятие йогой на природе © фото студии йоги "Ом" Занятие йогой на природе

"Заниматься йогой сейчас модно, и, мне кажется, во многом потому, что каждый, кто приходит на практику, находит что-то свое, — рассказывает преподаватель йоги Мария Холодова. — Одним необходимо спокойствие ума, другим — внешняя красота. Хотя тот, кто серьезно в теме, о физическом уже не думает".

Эти же мотивы — духовный рост и стремление к красоте — движут и отправляющимися в йога-туры — тематические поездки, приобретающие все большую популярность.

Йога-тур

© фото студии йоги "Ом" Девушка занимается йогой © фото студии йоги "Ом" Девушка занимается йогой

"Полный релакс! В голове как будто мозги промываются! Я видела в поездке многих, и все они поменялись в лучшую сторону, — рассказывает Наталия Юркова, секретарь-референт из Санкт-Петербурга, участник йога-тура в Индию. — Всем, даже тем, кто не занимался йогой ни разу, в таком туре расскажут и покажут, как разобраться в себе, услышать свою душу и слышать ее в дальнейшем".

Публикация от ЙОГА ДЛЯ ДУШИ (@natasha_the_moon) 16 Июн 2018 в 10:56 PDT

И в Индии (на Гоа или в Ришикеше, попавших в рейтинг лучших велнес-направлений мира сервиса TripAdvisor), и в ближайшем Подмосковье туристов обеспечивают проживанием, питанием (обычно вегетарианским), занятиями йогой с преподавателем. В программе познавательные лекции и зачастую экскурсии к ближайшим достопримечательностям.

Стоимость недельного йога-тура (без перелета) в Индию — от 50 тысяч рублей, Красную Поляну — от 35 тысяч, в Абхазию и Крым — от 20 тысяч.

Йога-ретрит и медитация

Для тех же, кому несколько часов в день для практики мало, есть йога-ретриты, организуемые в специальных уединенных центрах. Здесь уже нет экскурсий и развлечений — акцент на йоге.

"Если хочется посмотреть страны, города, быт в обществе адекватных здоровых позитивных людей и позаниматься между делом йогой, стоит выбирать йога-тур, — рассказывает Алексей Попов, руководитель йога-студии. — А если есть намерение погрузиться в йогу, изучить методы, философию, то ретрит. Желающим побыть наедине с собой, разобраться в жизни, углубить практику медитации — прямая дорога на медитативный ретрит, например, буддийскую випассану".

Публикация от Yoga_JuliaKalinovskaya (@yoga_juliakalinovskaya) 14 Июн 2018 в 9:20 PDT

Випассана предполагает десять дней вдали от цивилизации, как правило — в специальном закрытом центре. Необходимо жить по расписанию: ранний подъем — в четыре или пять часов, последний прием пищи — в двенадцать. И строгое соблюдение пяти основных правил. Это отказ от убийства живых существ, воровства, сексуальной активности, лжи, опьяняющих веществ, а еще — абсолютное молчание.

Стоимость недельного ретрита (без перелета) в Индии — от 45 тысяч рублей, Красной Поляне — от 25 тысяч, в Абхазии и Крыму — от 15 тысяч.

Традиционно випассана проводится на безвозмездной основе, но принято оставлять добровольные пожертвования.

Фитнес-тур

© фото компании по организации фитнес-туров Protrip Тренировка в фитнес-туре © фото компании по организации фитнес-туров Protrip Тренировка в фитнес-туре

Для тех, кто не готов к таким строгостям, есть фитнес-туры. Тут, понятно, стремление к физическому совершенству выходит на первый план.

Тренировки различной сложности, часто программу и рацион индивидуально подбирают в зависимости от целей — сбросить лишний вес, набрать мышечную массу.

Публикация от ДАЙВИНГ КЛУБ 220BAR👌 (@220bar.club) 16 Июн 2018 в 2:47 PDT

"Российский фитнес-туризм отличается от западного, — рассказывает Владислав Жабин, директор компании, организующей фитнес-туры. — Например, в США предполагаются жесткие условия для участников: режим сна, питания, тренировочной программы, отсутствие свободного времени. В России такого обычно не хотят. Поэтому есть "выходные", подразумевающие развлекательную программу".

Средняя цена на тур в Турцию — около 50 тысяч рублей, Таиланд — 50 тысяч, Подмосковье — 35 тысяч рублей.

Отдых одиночек

В велнес- и йога-туры чаще всего отправляются в одиночку, в фитнес-туры иногда все же берут друзей. Это позволяет знакомиться с теми, кто разделяет твои интересы. Но в любом случае важно понимать, с кем и для чего ты отправляешься в путешествие.

Публикация от Anna Tarasenko (@annyouta) 16 Июн 2018 в 6:58 PDT

"В йога-туре был случай: в одну комнату поселили двух девушек, которые, наверное, до конца не понимали, куда попали, — рассказывает Людмила Плотникова, много раз ездившая в йога-трипы. — Они взяли в Сочи, в горы, обувь на шпильках. А на третий день попросили у организаторов нож — порезать лайм. Все еще пошутили: "Вы у себя в номере текилу пьете?" Когда девушки уехали, еле дотерпев до середины программы, оказалось и правда — пили. А бутылки прятали под кровать".

Публикация от ЗОЖ-КРЫМ-ИЮНЬ (@chigarko_meditation_yoga_cigun) 16 Июн 2018 в 1:40 PDT

Недавно один из спа-отелей Мексики предложил гостям в конце четырехдневного ретрита, направленного на воссоединение со своим внутренним "я", жениться или выйти замуж за самого себя. Проводит церемонию местный шаман, который закрепляет свадебную клятву "жить счастливо, в осознании и любви к себе". Услуга пользуется спросом, так многие, видимо, обрели гармонию в себе.