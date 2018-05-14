Не халтура, а чумара: чем еще удивит Казань

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Светлана Баева. В Казани — не халтура, а чумара, зимой там ездили барабусы. Это город дружбы многих народов и религий. Даже в православном храме живет дракон, а музей делят между собой Максим Горький и Федор Шаляпин. О том, где гулять, что есть и смотреть в Казани и как знаменитый писатель чуть не испортил карьеру великому певцу, — в материале РИА Новости.

МММ по-казански — это вкусно

В эти выходные фестивалем "Вкусная Казань" в городе официально открылся летний сезон. Местная кухня, рассказывают эксперты, — это МММ, но не финансовая пирамида. "Три кита казанской кухни — мясо, молоко и мука. Казалось бы, ничего особенного, но их сочетание и приправы делают местные блюда одними из самых необычных и вкусных в мире", — говорит Сергей Галанин, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета.

Чак-чак и эчпочмак известны многим, но вот, например, пельмени для жениха. Они размером с ноготок. "Когда жених приходит в дом своей невесты, его должны встретить таким блюдом, — поясняет Сергей Галанин. — Тут два момента. Первый: показать, что будущая жена — мастерица, нелегко слепить пельмени такого размера, ведь тесто должно быть толщиной с тонкий пергамент. Второй: уважение жениху, всю ночь ради него занимались приготовлением блюда". В столовую ложку помещаются не меньше семи таких пельменей, а для жениха их нужно готовить сотнями.

"Я ездила в Казань по работе, очень люблю этот город. У меня оставался один свободный день, и мои казанские коллеги пообещали сводить меня в "Дом казанской кулинарии", — рассказывает эколог Наталия Макарова. — Это оказался роскошный ресторан с потрясающей местной кухней. Вот что значит в Казани "сходить в кулинарию".

В местном фастфуде изобрели новый вид бургера — традиционная татарская лепешка, а в ней привычные ингредиенты: мясная котлета, салат, овощи, соус.

Чак-чаку в Казани посвящен целый музей. Там можно пройти мастер-класс по приготовлению этого десерта, узнать, что вкус его зависит от меда, который значится в рецепте. Как написано на сайте музея, "чак-чак — это нематериальное культурное наследие татар", можно сказать — сладкое золото. В музее гостям предлагают "элитный чак-чак".

Казань с высоты птичьего полета

После того как гости подкрепились, самое время погулять по городу. "Чтобы с Прагой подружиться, нужно в Праге заблудиться. То же самое можно сказать и о Казани. Заблудиться тут, конечно, сложно, но это того стоит", — говорит гид-экскурсовод Галина Ковалева.

И советует обязательно подняться на верхний кремлевский холм, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета.

Нельзя не посетить и мечеть Аль-Марджани. "Это душа города. Чтобы понять Казань, нужно обязательно зайти в мечеть и храм", — говорит Галина Ковалева. Аль-Марджани построена с личного разрешения Екатерины II в 1766-1770 годы на средства прихожан.

Идем, едем

"Казань — уникальный город, демонстрирующий единство России как многонационального государства", — подчеркивает Сергей Галанин.

Здесь представлены татарская, русская, марийская, чувашская культуры. Есть мечети, православные храмы, синагога, костел, протестантская церковь.

"Знаете, что такое "чумара"? Это ленивая лапша, хозяйке не нужно раскатывать тесто, достаточно отщипывать руками и кидать в кипяток. Это слово также значит "халтура" — легкая, разовая работа, — объясняет Галанин. — А еще есть, точнее был, "барабус". Зимний вид казанского транспорта, существовавший во второй половине XIX — начале XX века. В переводе с татарского "барабыз" означает "идем, едем". Это сани-розвальни с тюфяком.

В Старой и Новой казанских слободах — настоящий восточный колорит с влиянием русской культуры XVIII-XIX веков. "Многие, приезжая в Казань, видят современный европейский город, — отмечает эксперт. — Но он сумел сохранить и свое историческое наследие".

Зилантов Свято-Успенский православный монастырь стоит на горе, где, по преданиям, жил дракон Зилант. Описание на официальном сайте может удивить неподготовленных путешественников:

"Добро пожаловать на сайт Успенского Зилантова женского монастыря!

Свято-Успенский монастырь на Зилантовой горе (Зилантова гора по-русски означает "змеиная") — древнейший из сохранившихся мужских монастырей Поволжья, основан Иоанном IV Грозным в день и в год взятия Казани, 15 октября 1552 года, для вечного поминовения павших воинов".

О том, как так получилось, расскажут гиды-экскурсоводы. Вообще, драконов в Казани много — на исторических зданиях, в статуях, да и на гербе города изображен дракон.

Татары-корабелы

Помимо Старой и Новой казанских слобод, Сергей Галанин посоветовал посетить Адмиралтейскую. В свое время там построили более сотни морских судов.

"Адмиралтейская слобода возникла на месте татарской деревни Биш-Балта, что значит "пять топоров", — рассказывает историк. — Там жили татары-корабелы. Они действительно строили корабли".

Красавица до и красавица после

Не менее интересна и литературно-музыкальная Казань. В этом городе состоялась заочная дуэль в будущем хороших друзей — писателя Максима Горького и певца Федора Шаляпина. Тогда они не были знакомы. Оба хотели поступить в Казанский хор. Взяли Горького — "долговязого парня с окающим говором". Когда позже они познакомились, писатель говорил: "Федька, дорогой! Это ж был я! Меня, правда, скоро выгнали из хора, потому что у меня вообще никакого голоса не было!"

Казани не пришлось особенно меняться к чемпионату мира по футболу: все в городе сделали к тысячелетию (2005 год) и Универсиаде (2013-й). "У нас есть очень интересные спортивные экскурсии: например, на стадион "Казань-Арена" — объект олимпийского уровня, литературные — связанные с Александром Пушкиным, Львом Толстым, Максимом Горьким", — рассказывает Сергей Галанин.

В городе сохранилась пекарня, где работал Горький. Здесь по-прежнему пекут хлеб.

"Дворец земледелия" — по словам эксперта, самое красивое здание сельскохозяйственного профиля в мире.

"Турпоток растет, и меняются интересы туристов. Все меньше гостей хотят стандартные обзорные экскурсии. Многие готовы часами стоять у определенного дома и слушать рассказы о его истории", — утверждает историк. В городе отмечают значительный рост турпотока из регионов России, Китая, Германии, Латинской Америки.

"Это лето — с точки зрения нашего туристического сезона — уникальное. Чемпионат мира и налагает ответственность, и открывает широкие возможности для промоушена города на совершенно новом уровне, — говорит мэр Казани Ильсур Метшин. — Мы ждем большой поток туристов из России и из-за рубежа. Мы уже знаем об интересе болельщиков со всего мира, вплоть до дальней Колумбии — они вообще ставят рекорды по количеству бронирования билетов и гостиниц. Шанс хороший, им надо обязательно воспользоваться".

Казань готова к приему любых гостей. "Красавица до и красавица после" — так описывают ее те, кто видел, как меняется город.