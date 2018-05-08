Актриса Алика Смехова делится красивыми фото с отдыха на Мальдивах

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Актриса и телеведущая рассказала о том, как вместе с сыном Макаром отдыхает на Мальдивах в пятизвездочном отеле.
Алика решила сделать сюрприз для сына, который до последней минуты не знал о поездке и о том, куда они отправляются. "Месяц назад все каникулы он пролежал в больнице, и я придумала ему (да и себе) романтическое путешествие на Мальдивы", — пишет актриса.
Под фотографией в гамаке на берегу океана Алика посоветовала своим друзьям и подписчикам научиться брать паузу: "Работать умеют и могут многие, а вот умеем ли мы отдыхать? Мы все время куда-то бежим, что то делаем, о чем-то думаем… А надо научиться и отдыхать, останавливаться и просто быть".
Отель, где остановилась звезда, находится на отдаленном острове атолла Лавияни, куда можно попасть только на гидросамолете из столицы Мальдив Мале. Знаменитости со всего мира часто выбирают это место для своего отпуска.
Так, одновременно с Аликой на острове-отеле отдыхала индийская киноактриса Шилпа Шетти с семьей.
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