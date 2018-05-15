Власти Москвы могут разработать карту маршрутов экологического туризма

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Комиссия по экологической политике в Московской городской думе во вторник рекомендовала департаменту природопользования и департаменту образования Москвы разработать проект экотуризма, предполагающий ознакомление граждан с "зелёными" памятниками столицы, сообщила председатель комиссии Зоя Зотова во вторник.

"Я предлагаю рекомендовать департаменту природопользования и охраны окружающей среды и департаменту образования разработать в рамках акции "Сделаем вместе!" проект экотуризма в Москве для применения его другими регионами", — сказала Зотова в ходе заседания комиссии.

Как отметила Зотова, цель экотуризма в Москве — знакомство горожан и гостей столицы с природными и культурными достопримечательностями, популяризация природоохранной деятельности и сохранения природных объектов.

"Все последние годы мэр уделяет особое внимание сохранению и развитию природных озелененных территорий. Москва — уникальный, самый зеленый мегаполис мира — 54,5% зелёных территорий. В Лондоне их 26%, в Париже — 21%, в Пекине — 3,8%. У нас уникальное разнообразие: национальный, природный, природно-исторический, экологический парки, дендрарии, ботанические сады", — добавила Зотова.

Она добавила, что Москва на сегодняшний день — единственная столица в Европе, сохранившая свои естественные луга и болота, озера и луговые пространства.

"У нас есть все условия для того, чтобы Москва стала объектом привлекательным, центром экологического туризма", — подчеркнула глава комиссии. Она пояснила, что проект предполагает создание интерактивной карты маршрутов, развитие экологических троп, эколого-просветительские программы.