В Великобритании фермеры спасли двух ягнят, вытащив их из колодца

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Великобритании фермеры спасли двух ягнят из колодца глубиной в шесть метров, сообщает BBC.

Два трехнедельных ягненка упали в колодец на территории замка Паудерхэм. Колодец был пустой, так как им не пользовались со времен Первой мировой войны. Пропажу животных заметил сын фермера Чарльза Мортимера, и они вместе вытащили ягнят с помощью длинных шестов и веревок. Им пришлось привязать петли к шестам и аккуратно накинуть их на шеи животных.

Чарльз Мортимер отметил, что во время спасательной операции ни один ягненок не пострадал, так как у них очень сильные мышцы шеи. Мать потерянного ягненка после спасения сперва отвергла его, но затем приняла. Все животные чувствуют себя хорошо.