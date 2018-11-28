МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Составлен рейтинг самых лучших и популярных новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок в России зимой 2018-2019 года, лидерами признаны площадки Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок.

"Самые лучшие и популярные новогодние фестивали и ярмарки России зимой 2018-2019 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Туле, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Владимире и Костроме", — говорится в сообщении.

Рейтинг лучших рождественских и новогодних ярмарок России 2018-2019 составляют фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве, "Рождественская ярмарка" в Санкт-Петербурге, Новогодняя ярмарка в Ледовом городке в Екатеринбурге. Далее следуют Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, праздник "Новогодняя столица России" в Туле, "Горьковская ёлка" в Нижнем Новгороде, Новогодняя ярмарка в Ярославле, "Рождественская сказка в Вологде", Рождественская ярмарка во Владимире и Новогодняя ярмарка в Костроме.

Более 500 новогодних елей украсят площадки столичного фестиваля "Путешествие в Рождество", который в этом году посвящен сказкам и персонажам популярных книг. Мероприятия начнутся 14 декабря и будут длиться месяц.