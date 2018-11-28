МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Составлен рейтинг самых лучших и популярных новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок в России зимой 2018-2019 года, лидерами признаны площадки Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Рейтинг представлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок.
"Самые лучшие и популярные новогодние фестивали и ярмарки России зимой 2018-2019 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Туле, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Владимире и Костроме", — говорится в сообщении.
Рейтинг лучших рождественских и новогодних ярмарок России 2018-2019 составляют фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве, "Рождественская ярмарка" в Санкт-Петербурге, Новогодняя ярмарка в Ледовом городке в Екатеринбурге. Далее следуют Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, праздник "Новогодняя столица России" в Туле, "Горьковская ёлка" в Нижнем Новгороде, Новогодняя ярмарка в Ярославле, "Рождественская сказка в Вологде", Рождественская ярмарка во Владимире и Новогодняя ярмарка в Костроме.
Более 500 новогодних елей украсят площадки столичного фестиваля "Путешествие в Рождество", который в этом году посвящен сказкам и персонажам популярных книг. Мероприятия начнутся 14 декабря и будут длиться месяц.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.