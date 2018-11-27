Названы самые популярные города России для новогодних путешествий

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Самым популярным направлением для путешествий в новогодние праздники оказался Санкт-Петербург. На втором месте расположилась Москва — в столицу отправятся на 42% путешественников меньше, чем в город на Неве, сообщает Airbnb.

Эксперты выяснили, как изменились предпочтения россиян за год, а также определили мировые туристические тренды на следующие двенадцать месяцев.

Самый жаркий курорт Таиланда – Пхукет — оказался в общем рейтинге на третьем месте. По данным компании, в рейтинг самых желанных локаций в праздничный период также вошли Тбилиси и Бали, расположившиеся на четвертом и пятом местах соответственно.