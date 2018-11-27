Российские любители горных лыж бронируют бюджетные туры в Европу

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российские туроператоры в зимнем сезоне отмечают незначительный рост спроса на горнолыжные туры в Европу. Как и в прошлом году, наиболее востребованы бюджетные поездки, сообщает АТОР.

Все больше туристов выбирают вместо новогодних и рождественских заездов "низкие" даты с привлекательным ценником, приобретают номера в недорогих отелях. Люди также следят за акциями раннего бронирования, все чаще покупая туры задолго до начала поездки.

По словам экспертов, в связи с ориентированностью путешественников на низкие цены, самыми популярными направлениями у большинства туроператоров, как и в прошлом году, остаются Андорра и Болгария.

"Вылеты на новогодний период в Андорру в конце декабря – начале января практически закрыты, идут активные продажи на вторую половину января, февраль и начало марта", – сообщила Алена Хитрова, руководитель PR-отдела одного из крупных туроператоров.