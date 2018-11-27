ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Туристический поток в Челябинскую область по итогам 2018 года может превысить один миллион человек: в регион приезжают жители соседнего Казахстана, также много корейцев, немцев, финнов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Борис Дубровский.
"В 2017 году услугами организованного туристического сектора в регионе воспользовалось 930 тысяч человек. По отдельным направлениям, таким как горнолыжный туризм, ежегодный прирост туристов достигает 20%. Общая цифра по итогам года должна перевалить за миллион, чему мы очень рады", — сказал губернатор.
По его словам, основная часть гостей – россияне, но с каждым годом все больше развиваются международные связи. Десятилетиями Челябинская область была закрыта для иностранцев, а теперь этих ограничений нет, добавил он.
Дубровский пояснил, что на первом месте по турпотоку, конечно, соседний Казахстан, но много корейцев, немцев, финнов, американцев, итальянцев.
Что касается способов привлечения туристов, то планов очень много, сказал губернатор. Так, в регионе завершается формирование регионального туркластера "Синегорье" с инвестиционной емкостью в 3 миллиарда рублей, куда входит более 30 объектов, включая Ильменский заповедник, нацпарки "Таганай" и "Зюраткуль", заметил глава региона. Также власти занимаются созданием природного парка "Зигальга", добавил он.
Кроме того, по словам губернатора, активно идет работа над привлекательным образом Челябинской области. "Строим новые гостиницы, улучшаем транспортную инфраструктуру и архитектурный облик городов, проводим фестивали. Если мы собираемся увеличивать туристический поток и сделать туризм одним из доходных секторов, нужно максимально подготовить и территории, и людей", считает Дубровский.
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