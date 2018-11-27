МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Авиапассажиры поделились методами, которые они используют, чтобы утихомирить непослушных детей во время полета. В ход идут объяснения, просьбы и даже угрозы, сообщает The Sun.
Почти все люди хоть раз сталкивались с капризами детей в самолете: кто-то из них от скуки пинает спинку кресла соседа, кто-то устраивает истерику. Авиапассажиры рассказали о том, что они делают, чтобы договориться с беспокоящими их чужими детьми.
"Эй, малыш, это твое первое путешествие на самолете? Да, я тоже нервничаю в полете. Но мне кое-что помогает, — вспоминает свои слова, адресованные маленькому авиапассажиру, Дариуш Шарсиг. — Я просто закрываю глаза и пытаюсь расслабиться, что очень сложно сделать, когда ты пинаешь мое кресло". Пассажир подчеркивает, что в такой ситуации он ведет себя очень вежливо, ребенок перестает хулиганить, а родители смущаются.
Пассажир Кив Партридж рассказал, что после очередного толчка сзади попросил у стюардессы чашку с небольшим количеством воды. И когда ребенок снова начал пинать его кресло, он подбросил чашку вверх и слегка назад со словами "Ох, я сожалею, я просто очень боюсь летать". После этого слегка мокрый ребенок больше его не беспокоил, пишет издание.
Брэд Чишольм решил "детскую" проблему деньгами: "Я заплатил другому парню 50 долларов, чтобы поменяться с ним местами".
Но самое кардинальное решение проблемы толчков спинки кресла предложил муж Кармен Блэйкстад. По ее словам, однажды, когда они летели в отпуск, позади него сидел мальчик, который без устали пинал его кресло. Мужчина дождался момента, когда мама ребенка ушла в туалет, развернулся и рычащим голосом сказал: "Если ты еще раз ударишь мое кресло, я убью тебя". После этих слов, ребенок спокойно сидел в кресле до конца полета, сообщает издание.
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