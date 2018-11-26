Промышленный туризм помогает бороться с кадровым голодом на предприятиях

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Промышленный туризм, который последнее время набирает все большую популярность, помогает молодежи и людям старшего возраста обоснованно выбрать или сменить сферу профессиональной деятельности, а предприятиям побороть кадровый голод, сообщила РИА Новости председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства общественной организации "Деловая Россия" в Санкт-Петербурге Ирина Семенова.

"Под промышленным туризмом подразумевается достаточно широкий спектр действий. MICE, стажировки, руферство, диггерство, сталкерство, деловой и урбанистический туризм – они все относятся к промышленному туризму. Сегодня понятие туризм очень расширилось – это не только индустрия гостеприимства, но и индустрия впечатлений", — считает собеседник агентства.

Однако, по мнению Семеновой, главной сферой деятельности промышленного туризма является профессиональная ориентация.

"С момента окончания школы до ухода на пенсию среднестатистический человек меняет свою профессиональную деятельность примерно пять раз, но есть тенденция к тому, что это будет происходить до восьми раз за жизнь. Людям важно посещать предприятия для того, чтобы понимать, как они работают, и избавляться от ошибочных заблуждений в отношении ко многим непопулярным профессиям", — сказала она.

"В России утерян интерес не только рабочим, но и к инженерным специальностям. Но в настоящее время вероятность того, что молодой человек, получив высшее образование экономиста или юриста, будет успешно двигаться по карьерной лестнице, не так уж и высока. При том, что квалифицированный сварщик на заводе занимается интересной работой и зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц", — прокомментировала ситуацию представитель турбизнеса.

Семенова напомнила, что существуют отрасли, которые уже на сегодняшний день почувствовали кадровый голод, поэтому дальновидные руководители начали организовывать в школах специализированные классы, поддерживать их, вести вплоть до ВУЗов, брать студентов на практику уже со второго курса — таким образом выращивать себе сотрудников.

"Занимаясь промышленным туризмом, мы предпринимаем усилия не только в сфере профессиональной ориентации, но и для повышения престижности и конкурентоспособности отечественной промышленности. Мы не хотим водить детей на заводы по производству Coca-Cola, а показываем им то, что делают в России", — подчеркнула она и добавила, что популярность экскурсий на промышленные предприятия среди школьников за год увеличился примерно на 35%.