Аналитики: экономия при покупке авиабилетов в "черную пятницу" составит 9%

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Анализ поисковых данных показывает, что средние цены на перелеты в "черную пятницу" снижаются в среднем лишь на 9% по отношению к среднегодовым и как правило уступают предложениям во время сезонных распродаж, сообщила РИА Новости пресс-служба международного метапоиска momondo.ru.
Специалисты провели исследование, которое основано на запросах на перелеты "туда-обратно" эконом-класса из России в разные страны, совершенные в 2017 году, в сравнении с запросами от 24 ноября 2017 года. При этом они делают оговорку, что цены на перелеты постоянно меняются и могут быть более недоступны, поэтому размер экономии не гарантируется.
"Согласно анализу поисковых данных за прошлый год, низшей планки средняя стоимость авиабилетов с отправлением из России достигает в "черную пятницу" к 18.00 часам по московскому времени. Тогда как почти на старте распродаж, начиная с 03.00 часов, стоимость перелетов держится на самом высоком уровне", — говорится в сообщении.
При этом эксперты считают, что дешевые билеты можно поймать не только вечером. Повезет и тем, кто готов отвлечься от дел и заняться поиском в разгар рабочего дня — в районе 11.00 часов. Экономия в этом случае будет незначительно меньше, чем при бронировании вечером. На период с 10.00 до 15.00 как раз и приходится больше всего поисков в течение дня.
Представитель компании в России Ирина Рябовол считает, что многие пользователи с нетерпением ждут "черную пятницу" в надежде максимально сэкономить на планировании своего следующего путешествия.
"Однако поисковые данные показывают, что средние цены на перелеты в этот день лишь на 9% ниже среднегодовых. Иногда сезонные распродажи и следование элементарным правилам поиска и выбора дня для перелета может принести гораздо большую экономию. Поэтому прежде чем перейти к бронированию, я бы посоветовала сначала проверить уровень цен по выбранному маршруту и убедиться в размере скидки", – прокомментировала она.
Специалисты компании уточняют, что, несмотря на то, что средняя экономия на билетах в день самых крупных распродаж составляет лишь 9%, некоторые популярные маршруты все же показывают существенное снижение цен. Наиболее высоких скидок, на основе данных за 2017 год, можно ожидать на авиаперелеты в Хошимин. В "черную пятницу" ценник на это направление снизился более чем на треть по сравнению со среднегодовым показателем (-34,8%). Следующим в рейтинге самых подешевевших городов стал Лиссабон (-31,9%), а закрыл тройку Лондон (-31,5%).
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