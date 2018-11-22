Эксперты рассказали, за что готовы платить иностранные VIP-туристы в России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Состоятельные иностранные туристы готовы платить несколько тысяч долларов, чтобы покидать уголь в печку российского паровоза, побывать на космодроме или в таежной глуши. По мнению экспертов, эти "нишевые" продукты могут привлечь большое количество туристов, в том числе и иностранных, сообщает АТОР.

Рецепты привлечения VIP-путешественников в Россию не так сложны, говорят участники туррынка. Главное — найти "изюминку", которая обещает богатому туристу уникальный опыт. Например, это могут быть поездки по "интересам" (для поклонников истории, транспорта, квестов), туры, заточенные на посещение мест, недоступных обывателю (на космодром или другой закрытый объект).

Многим туристам интересно забраться в труднодоступные места, например, оказаться в таежной глуши или в тундре, чтобы ощутить себя "первооткрывателем" и увидеть своими глазами уникальные природные объекты или явления.