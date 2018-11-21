К 2024 году объем рынка въездного туризма может увеличиться в 1,7 раз

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Экспорт туристических услуг (он же въездной туризм) в России к 2024 году может достигнуть 15,5 миллиардов долларов, сообщает АТОР.

Это почти шестая часть всего российского экспорта услуг. Для сравнения: в 2017 году доходы от въездного туризма составили 8,9 миллиардов долларов.

Как отметила руководитель проекта по поддержке экспорта туристических услуг Российского экспортного центра (РЭЦ) Дарья Шамрай, такой, более "экономический", подход к туризму связан с переходом управления сектором от министерства культуры к Минэкономразвития.

"Сегодня коллеги из министерства очень активно занимаются формированием стратегии по развитию въездного туризма. Перевод туризма "в экономическое русло", естественно, сохраняя наследие Минкультуры в части содержания, говорит о том, что мы наконец-то начнем в туризме зарабатывать. Этот процесс уже начался. И несмотря на то, что в информационном поле он пока не так активно представлен, работа вовсю идет", – отметила Дарья Шамрай.