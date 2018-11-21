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Это какая-то магия! Самые яркие рождественские ярмарки Европы
08:0021.11.2018
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Во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Из серого ноября легко попасть в яркую сказку с запахом глинтвейна, гирляндами, каруселями и страшными Крампусами. В ближайшие дни во многих городах откроются рождественские ярмарки, а некоторые уже работают. О том, зачем ехать в Европу в межсезонье, где находится столица Рождества, кто печет самый большой штоллен и за что бьют палками Дядю Кака, — в материале РИА Новости.

Адвент — или праздник в будни

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРождественская ярмарка в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Рождественская ярмарка в Вене

"Мы предлагаем нашим туристам ехать в Европу не на Рождество, а в Адвент — предрождественский период, — рассказывает Елена Баранова, руководитель отдела продаж компании, специализирующейся на экскурсионных турах в Европу. — Европейцы организуют эти базары, чтобы устроить себе праздник в промозглую погоду. Они выходят на улицу, гуляют, пьют глинтвейн". По словам специалиста, россияне тоже постепенно проникаются таким настроением, тем более что рождественские ярмарки позволяют заранее купить интересные подарки и сувениры к Новому году.

Как правило, ярмарки открываются в конце ноября, но бывают и исключения. Например, уже работают ярмарки в Таллине и Лондоне, с 16 ноября действует великолепный рождественский базар в Вене. "Впечатляющее сочетание красивых традиций, старинных обычаев и достопримечательностей придают Ратушной площади особое очарование", — отмечают организаторы.

С 17 ноября в сказку приглашает Копенгаген — там одна из самых больших в Скандинавии рождественских ярмарок. Все самое интересное происходит в парке Тиволи, где любил прогуливаться знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен.

Еще несколько дней — и выбор, куда поехать перед праздниками, где почувствовать дух европейского Рождества, будет огромен.

Страсбург (Франция)

© AFP 2018 / Frederick Florin Рождественская ярмарка в Страсбурге, Франция
© AFP 2018 / Frederick Florin
Рождественская ярмарка в Страсбурге, Франция
Поезда на вокзале Монпарнас в Париже во время забастовки французских железнодорожников. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Одна из старейших рождественских ярмарок Европы — во французском Страсбурге — откроется в субботу, 24 ноября. Этот город считается столицей Рождества в Старом Свете. Первая рождественская ярмарка тут состоялась еще в 1570-м.

В этом году гостям обещают более 300 шале, километры ярких гирлянд, ослепительные шоу и концерты — то есть отпуск мечты.

Ярмарочные лотки и шале расставляют на Соборной площади вокруг Кафедрального собора. А еще там заливают каток.

На улицах можно попробовать эльзасские вино и пиво, соленое печенье, свиной окорок. Кроме того, Страсбург славится сладостями. Ну и, конечно, вам предложат фуа-гра.

Стокгольм (Швеция)

© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand Рождественская ярмарка в Стокгольме, Швеция
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Рождественская ярмарка в Стокгольме, Швеция

Также 24 ноября открывается рождественская ярмарка в Стокгольме. "Там вы найдете более 40 киосков, где продаются карамель, кованые изделия, ремесленные сувениры, рождественские колбасы, сахарная вата и многое другое", — рассказывают организаторы.

Вас угостят имбирным печеньем и копченой олениной, а запить все предложат глёгом — скандинавским аналогом глинтвейна.

Берлин (Германия)

© AP Photo / Michael ProbstРождественская ярмарка в Берлине, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Рождественская ярмарка в Берлине, Германия

В столице Германии главная рождественская ярмарка традиционно принимает гостей на одной из самых красивых площадей города — Жандарменмаркт. На ней, кстати, уже установили большую рождественскую елку. Дерево высотой 21 метр отдала местная семья, так как оно оказалось слишком большим для их сада.

Виды Венеции
© РИА Новости / Илона Головина
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Ярмарка откроется 26 ноября. Скоро здесь засияют рождественские огни, а гости познакомятся с работами местных ремесленников, художников, дизайнеров, скульпторов. Помимо сувениров, туристам предложат и рождественское угощение, в том числе знаменитый глинтвейн (глювайн).

"Ангелы на ходулях, танцоры и певцы, запахи каштанов, фондю, карривурст и глинтвейн везде!" — так отзывается о ярмарке Лаура Ансель из Великобритании.

"Мы побывали и на четырех других рождественских базарах в Берлине, но этот стал самым любимым", — рассказывает Генри Томпсон из США. А местные жители говорят, что хоть однажды каждый берлинец должен побывать на этой ярмарке.

Барселона (Испания)

© Depositphotos / J2RРождественская ярмарка в Барселоне, Испания
© Depositphotos / J2R
Рождественская ярмарка в Барселоне, Испания

В этом году знаменитая рождественская барселонская Fira de Santa Llúcia состоится в 232-й раз. Ярмарка откроется 30 ноября в Готическом квартале перед Кафедральным собором.

Рынок Хан эль-Халили в Каире
© AFP 2018 / Fethi Belaid
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Тут вы найдете аксессуары для вертепов, рождественские огни, фенечки, свечи и рождественские украшения для дома, натуральные и искусственные деревья, мох, ветви эвкалипта. Есть все виды изделий и аксессуаров ручной работы: одежда, украшения, предметы декора, подарки и многое другое.

Самый забавный подарок — Caga Tio, Дядя Кака — полено с улыбающейся рожицей в красном колпаке.

По традиции его ставят на кухне, а дети кормят полено конфетами и укрывают одеялом на ночь. В Рождество Дядю Каку бьют палкой, получая за это конфеты, которые прячут в специальный отсек.

Прага (Чехия)

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРождественская ярмарка в Праге, Чехия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Рождественская ярмарка в Праге, Чехия

С 1 декабря гостей встречают рождественские ярмарки в Праге. На Староместской площади, на огромной рождественской ели по традиции зажгут гирлянду длиной более четырех километров.

Собор святого Вита в Пражском граде
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь украсят бетлемы (вертепы) — декоративные композиции на тему рождения Христа, волхвов и вифлеемской звезды. Будут ясли и с живыми животными. В праздничные дни по Старому городу стоит прокатиться в карете.

Везде приятный запах традиционных угощений: рождественское печенье, горячие блинчики, есть и свиные окорока на вертелах, местная копченая колбаса, жареный сыр, горячительные напитки, медовое пиво.

Также 1-го числа начинают работать ярмарки на площади Республики и Вацлавской площади.

Swarovski и штоллен

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРождественская ярмарка "Штрицельмаркт" в Дрездене, Германия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Рождественская ярмарка "Штрицельмаркт" в Дрездене, Германия

Рождественские ярмарки откроются практически во всех европейских городах. В Цюрихе праздник начинается в здании Главного вокзала, где размещается крытый рождественский базар с елью, украшенной кристаллами Swarovski. А еще в декабре там пройдет традиционный заплыв Санта-Клаусов.

В Дрездене рождественский рынок, известный с 1434 года, откроется 28 ноября.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛавка с игрушками во время открытия старейшей Рождественской ярмарки "Штрицельмаркт" в Дрездене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лавка с игрушками во время открытия старейшей Рождественской ярмарки "Штрицельмаркт" в Дрездене

Кулинарная изюминка этой ярмарки — штоллен: это традиционная рождественская выпечка с изюмом и цукатами. Изначально штоллен — постное блюдо, а разрешение добавить в него сливочное масло дал папа римский Иннокентий VIII в 1491 году в ответ на просьбы германских герцогов.

© www.dresdnerstollen.deШтоллен
© www.dresdnerstollen.de
Штоллен

В 1730-м король Саксонии Август Сильный повелел испечь огромный штоллен весом в 1,8 тонны. С тех пор это традиция. Праздник штоллена проводится во второе предрождественское воскресенье декабря.

Крампусы, Перхта, Бефана

© AP Photo / Martin SchalkПарад Крампусов в Зальцбурге, Австрия
© AP Photo / Martin Schalk
Парад Крампусов в Зальцбурге, Австрия

Некоторые традиции могут удивить. Например, в Риме одна из главных героинь рождественских базаров — ведьма Бефана, — а в Зальцбурге проходят парады Крампусов и Перхт.

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Крампус — антипод святого Николая, раздающего хорошим детям подарки. Соответственно, задача Крампуса — наказать непослушных.

Перхта — мифологическое существо. Она считалась доброй богиней, но потом ей досталась грозная функция. По легенде, она ходит и проверяет, хорошо ли вели себя дети, были ли трудолюбивыми. Если нет — может серьезно наказать. Говорят, на каждом параде прячется настоящая Перхта.

Музей Рождества

© AFP 2018 / DPA/Jens Kalaene Санта-Клаус на рождественской ярмарке. Архивное фото.
© AFP 2018 / DPA/Jens Kalaene
Санта-Клаус на рождественской ярмарке. Архивное фото.
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Рождественские ярмарки, естественно, организуют и в горах. Например, в швейцарском кантоне Люцерн, на станции Пилатус-Кульм праздничная торговля идет на высоте 2133 метров над уровнем моря. В Италии туристы посещают ярмарки в регионе Трентино-Альто-Адидже.

На Елисейских Полях в Париже дегустируют шампанское и устриц.

Уникален рождественский базар в Провене (Франция): город погружается в Средневековье. А в Ротенбурге-на-Таубере в Германии есть не только рождественские базары, но и Музей Рождества.

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