Эксперты назвали самые дешевые направления для отдыха в начале декабря

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Минимальные цены на десятидневные туры с вылетом 8 декабря по большинству направлений "зимнего пляжа" остались практически на прежнем уровне по сравнению с ноябрем. Кроме Иордании – начальные цены на туры туда стали еще ниже, сообщает АТОР.

Эксперты проанализировали стоимость туров по 13 наиболее востребованным зимним пляжным направлениям на двоих взрослых (авиаперелет, трансфер, медстраховка, питание) и выяснили, что самым доступным направлением стала Иордания (48 491 рублей). На втором месте расположились ОАЭ (57 862 рублей), на третьем – Индия (Гоа) (66 505 рублей).

Замкнули пятерку Таиланд (68 335 рублей) и Шри-Ланка (79 016 рублей). Также в десятку вошли Израиль (86 959 рублей), Индонезия (Бали) (94 899 рублей), Вьетнам (95 921 рублей), Китай (Хайнань) (98 590 рублей) и Куба (111 762 рублей).

Дороже оказался отдых в Мексике (117 558 рублей), на Мальдивах (128 043 рублей) и в Доминикане (133 833 рублей).