В США займутся расследованием сексуальных преступлений на рейсах

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В США воссоздают Комитет по защите прав потребителей в авиации и учреждают целевую группу по борьбе с сексуальными проступками на борту. Об этом сообщила в пресс-релизе секретарь министерства транспорта США Элейн Чао.

Комитет будет курировать целевую группу, оценивая текущие программы по защите прав потребителей в авиации, и предоставлять секретарю рекомендации по их усовершенствованию. Целевая группа займется рассмотрением всех протоколов, связанных с недостойным поведением на борту и порекомендует комиссии, как лучше собирать данные и обучать сотрудников правильным действиям в подобных ситуациях.

Расследование ФБР показало, что сообщения о сексуальных домогательствах на борту увеличились на 66% с 2014 по 2017 год.

Около 20% бортпроводников сообщили о том, что они подвергаются сексуальным преследованиям со стороны пассажиров во время работы.

Первое заседание целевой группы запланировано на 16 января 2019 года.