Глинтвейн и сладости. В Австрии открылся сезон рождественских ярмарок

ВЕНА, 16 ноя – РИА Новости. Сезон рождественских ярмарок в пятницу открылся в австрийской столице Вене.

Одним из первых начал работу рынок в районе Шпиттельберг в исторической части Вены – он уже в четверг встречал первых посетителей. Остальные рождественские ярмарки приступили к работе в пятницу.

Главная рождественская елка Австрии, а вместе с ней и центральный рождественский рынок расположены на Ратушной площади. Там жителей Вены и туристов ждут более 150 палаток с пуншем и глинтвейном, традиционными сладостями и уличной едой, украшениями и различными изделиями. Власти города подготовили развлекательную программу как для взрослых, так и для детей. А еще перед Ратушей залили каток.

Часы работы каждый рынок регулирует самостоятельно, также как и продолжительность работы: часть рынков закроется уже 23 декабря, а некоторые будут радовать посетителей до 6 января следующего года.