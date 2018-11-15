Турпоток по летним пляжным выездным направлениям в 2018 году вырос на 10,9%

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Выездной российский турпоток по пятнадцати самым популярным направлениям за второй и третий кварталы 2018 года вырос на 10,9% в годовом выражении, сообщает АТОР со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ.
Лидером по объемам летнего пляжного турпотока предсказуемо стала Турция. В летний сезон россияне совершили в Турцию 4 миллиона 809 тысяч поездок. Турция показала и самую высокую динамику прироста – в годовом выражении летний турпоток в эту страну вырос на 23%.
Отрыв Турции от других пляжных направлений в летнем сезоне 2018 года стал беспрецедентным – на эту страну пришлась почти половина (47,5%) от общего выездного турпотока по летним пляжным направлениям.
На втором месте по объемам турпотока в летнем сезоне – Греция с 746,4 тысячами поездок россиян за второй и третий кварталы. Направление продолжает оставаться востребованным для пляжного отдыха, но в годовом выражении число поездок сюда сократилось на 6%.
На третьем месте среди выездных летних пляжных направлений – Испания с 708,2 тысячами турпоездок. Это ненамного (+0,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Замкнули пятерку Италия (678,8 тысяч) и Кипр (573,1 тысяч поездок российских граждан).
Далее в числе наиболее востребованных стран летнего пляжного отдыха следуют Тунис (573,1 тысяч) Болгария (409,8 тысяч), Таиланд (318 тысяч), ОАЭ (почти 300 тысяч поездок) и Черногория (260,45 тысяч).
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