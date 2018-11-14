Осенью дешевле: курорты Краснодарского края предлагают туры со скидками

КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Курорты Краснодарского края в ноябре предлагают возможность не только насладиться тишиной и посетить около двух сотен разнообразных экскурсий, но и значительно сэкономить — на оздоровительные туры и активный отдых действуют скидки до 50%, говорится в сообщении министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
"В низкий сезон 2018 года курорты Краснодарского края предлагают оздоровление со скидками, увлекательные экскурсии и походы, множество развлекательных и познавательных программ", — сообщили в ведомстве.
В общей сложности для посещения в низкий сезон на курортах региона открыто около 460 объектов турпоказа. Среди них не только уже полюбившиеся туристам памятники истории, культуры, монументального искусства и объекты агротуризма, расположенные практически в каждом районе края, но и совершенно новые, открывшиеся в этом году, такие как Греческий культурный центр в Геленджике, культурно-развлекательный центр "Типография" в Краснодаре и гостевой двор "Полесье" в Северском районе.
Осенние экскурсии
Среди почти двух сотен маршрутов появился ряд новых. Например, вечерние экскурсии по Олимпийскому парку, в ходе которых гости смогут увидеть ставшие легендарными спортивные сооружения, освещенные красочной иллюминацией. Еще одно новшество этого года — "Город мудрых обезьян" в Сочи: в питомнике детям и взрослым расскажут о нравах и образе жизни обезьян, а также о научной деятельности экспериментальной площадки Академии наук.
Гостей кубанской столицы ожидают "Легенды и тайны Всесвятского кладбища" и прогулка "На трамвае по старому Краснодару". Туристы города-курорта Горячий Ключ смогут прогуляться по живописным окрестностям, насладиться чистым воздухом и оздоровиться минеральной водой, а еще познакомиться поближе с памятниками природы в ходе экскурсий "Пенуэл" и "Эльшадай".
Осенью этого года в Краснодарском крае действуют свыше 170 экскурсионных и туристических маршрутов. Они проложены по территориям 26 районов края, а наибольшее количество из них сосредоточено в Сочи, Анапе, Краснодаре, Крымском и Туапсинском районах.
Активный отдых
Для любителей активного отдыха разработана круглогодичная программа "Отдых с видом на горы", на которую действуют значительные скидки. В ней принимают участие 28 агротуристических комплексов, баз отдыха, гостевых домов и поместий 8 муниципальных образований.
Горячий Ключ, Новороссийск, Абинский, Апшеронский, Северский и другие горные и предгорные районы региона предлагают туристам отдых со скидками в будние дни от 5% до 40% на проживание или активности. "Сегодня гостям и жителям края доступно свыше 50 коротких туров по активному отдыху, рассчитанных на 2 или 3 дня", — рассказали в министерстве.
Там уточнили, что жители и гости края могут принять участие в рафтинге, рыбалке, экскурсиях по памятникам природы, воспользоваться программами релаксации, посетить СПА и соляные пещеры, а также искупаться в термальных источниках.
Отдых за полцены
В период низкого сезона на курортах края действует маркетинговая программа "Южная здравница". "Предприятия-участники программы предлагают гостям и жителям региона отдохнуть и оздоровиться с ощутимыми скидками", — поясняет министерство курортов региона, разработавшее программу.
Участниками "Южной здравницы" уже стали около 65 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц 12 городов и районов края. Среди них Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Сочи, Гулькевичский, Ейский и Туапсинский районы.
Программа включает как короткие оздоровительные туры до 7 дней, так и программы лечения, рассчитанные на 14 и 21 день. Каждая из них реализуется со скидками от 5% до 50%. На сегодняшний день в Краснодарском крае создано 193 здравницы: санатории, бальнеолечебницы и пансионаты с лечением, 140 из них работают круглогодично.
По данным краевых властей, с начала 2018 года по 1 ноября Краснодарский край принял более 15,8 миллиона туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Летом курорты региона посетило свыше 10 миллионов отдыхающих — на 5% больше, чем в летний сезон прошлого года. Согласно прогнозам Минкурортов края, по итогам текущего года в регионе побывает не менее 16 миллионов отдыхающих.
В 2017 году Краснодарский край принял свыше 16 миллионов туристов, побив собственный рекорд по турпотоку за предыдущие годы. В 2016 году регион посетили более 15,8 миллиона туристов, в 2015 году — свыше 15 миллионов. Традиционные города-лидеры среди курортных территорий по количеству туристов — Сочи, Анапа и Геленджик.
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