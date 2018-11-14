Эксперты рассказали о росте популярности туров в Стамбул

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На фоне феноменальной популярности турецкого направления все больше туроператоров предлагает городские и экскурсионные туры в Стамбул, сообщает АТОР.

По информации ведущих участников рынка, глубина продаж по направлению составляет два месяца, но есть и единичные брони на март. Больше всего востребованы туры с проживанием и перелетом, экскурсионные пакеты пользуются спросом в меньшей степени. Чаще всего туристы едут в Стамбул на срок от 4 до 8 дней, выбирая отели категории 3–4*.

В основном туроператоры предлагают на стамбульском направлении экскурсионные и городские туры на базе регулярной перевозки, а также комбинированные программы с посещением Стамбула и других исторических городов и регионов, например, Каппадокии, Паммукале и Эфеса.

По словам PR-директора одного из крупных туроператоров Анны Филатовской, сегодня основная масса бронирований авиаперелетов в Стамбул приходится на рейсы авиакомпании "Победа", которую выбирают туристы даже несмотря на то, что минимальные тарифы не включают багаж. Далее по популярности следуют перевозка на рейсах "Аэрофлота" (туроператорский тариф), Turkish Airlines и Onur Air.