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Аналог "Золотого кольца" планируют создать на востоке Узбекистана
11:3114.11.2018
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Города мира. Ташкент. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ТАШКЕНТ, 14 ноя – РИА Новости. Аналог российского туристического "Золотого кольца" планируют создать в Ферганской долине на востоке Узбекистана, соответствующий проект Госкомитета по развитию туризма (Госкомтуризма) страны обнародован в среду.

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© РИА Новости / Игорь Виноградов
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Проект включен в концепцию развития туризма в республике на 2019-2025 годы. Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до конца ноября. Разработчиком концепции выступил Госкомтуризма Узбекистана.

"Разработка концепции развития туристского потенциала Ферганской долины по принципу "Золотое кольцо", — говорится в тексте документа. Проект планируется подготовить к декабрю 2019 года с привлечением зарубежного технического содействия и финансовых средств, в том числе из РФ.

Вид с воздуха на Астану
© AFP 2018 / Stanislav Filippov
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В рамках проекта планируется создать оптимальную сеть транспортных маршрутов, связывающих территорию долины с Ташкентом, построить объекты дорожной и придорожной инфраструктуры (кемпинги, мотели), отвечающие международным стандартам, реконструировать туристические объекты.

Ферганская долина – наиболее густонаселенная территория трех областей на востоке Узбекистана (Андижанской, Наманганской и Ферганской). По долине проходил главный торговый транзит из Китая в Европу — Великий Шелковый путь. На территории области находятся многочисленные памятники исламской и буддийской религий, также сохранились традиции древних ремесел и художественных промыслов.

Ранее посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов сообщил журналистам, что в январе-сентябре республику посетили 350 тысяч туристов из России, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным дипломата, сейчас граждане 101 государства могут провести в Узбекистане пять дней без визы, а количество стран с безвизовым режимом въезда в республику увеличилось до 17. В их число входит и Россия.

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