Не та еда. На что жалуются россияне, отдыхающие в турецких отелях

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нехватка лежаков и однообразное питание россияне считают самыми главными недостатками турецких отелей, сообщает OneTwoTrip.

Сервис путешествий определил десять основных недостатков отелей, на которые российские путешественники жалуются чаще всего. Для этого аналитики изучили отзывы самостоятельных туристов и тех, кто отдыхал по путевкам на средиземноморском побережье Турции с начала 2018 года.

Первое место в рейтинге заняла проблема нехватки лежаков. Одни отдыхающие жалуются, что им приходится занимать шезлонги до завтрака, а другие — что так поступают остальные постояльцы отеля. В результате кажется, что все шезлонги заняты с утра – на них лежат полотенца, хотя их владельцы приходят на пляж или к бассейну позднее. Такое поведение лишает других постояльцев возможности воспользоваться удобствами.

Второй существенной проблемой стало однообразное питание. Оно надоедает некоторым постояльцам уже на третий-четвертый день отдыха.

Третье место в рейтинге проблем заняла скучная анимация. Здесь путешественники негативно отзываются как о работе детских клубов, так и о спортивных мероприятиях и неинтересных вечерних шоу.

Также в топ-10 недостатков турецких отелей вошли, например, плохой алкоголь в барах (скудный выбор, локальные бренды, подозрение, что напитки разбавляют), маленькая территория гостиниц и их существенный возраст.