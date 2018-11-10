Как Петр I ввел в России моду на образовательный туризм, а Александр II — на внутренний, и почему европейская аристократия в 1930-х годах начала ездить в экзотические страны, РИА Новости рассказала историк моды Мэган Виртанен. А писатель Павел Манылов поделился историями поиска вдохновения в культовых отелях мира и подробностями арт-проекта «Путешествия как искусство».
Современная культура часто уравнивает свободу личности со свободой передвижения, а путешествие трактуется как инвестиция в себя. Поездка воспринимается как нечто сакральное, не будничное, что роднит ее со средневековым карнавалом.
Уже в III веке до нашей эры у римлян было модно ездить на термальные источники.
Путешествия в современном понимании зародились в XVI веке в Англии, когда вошли в обиход образовательные поездки. За англичанами потянулись и другие европейцы: для молодого аристократа тех лет стало обязательным «путешествие в вечный город Рим».
Там бывали представители всех слоев общества, включая аристократию.
Подобного не было нигде в Европе: высший свет просто так нельзя было увидеть. Аристократам начала подражать богатая буржуазия, и это, по сути, сделало Париж столицей моды. Оборудованные по-новому магазины ввели такое понятие, как шопинг.
К XIX веку все модницы Европы стремились в столицу Франции за покупками.
Медики утверждают, что купания полезны для здоровья. Моду снова задает британская аристократия, а за ней следует и европейская. На морских курортах формируется светское общество, строятся кафе, развивается индустрия развлечений.
Первопроходцем выступил Петр I. Правда, идея путешествий вызывала отторжение в обществе и прививалась насильно: тогдашний дворянин очень много времени проводил в дороге между столицей и вотчиной, уезжать далеко многим не хотелось.
В 1837 году был еще один рывок в деле продвижения туризма — теперь уже внутреннего.
Тогда будущий царь Александр II объехал многие губернии, посмотрел, как живут люди. Этот послужило примером для молодежи XIX века.
В XIX веке на европейские курорты, где раньше отдыхали только аристократы, стали приезжать и буржуа. Это вызывало негодование привилегированной публики. Передвижения на поезде потребовали соответствующей одежды и сыграли свою роль в исчезновении кринолина. Ведь в вагон трудно было войти в платье со столь объемной юбкой.
Тогда же появилась мода на новый тип курортов — отдых на минеральных водах. Там, кстати, женщины начали носить бескорсетные платья, считавшиеся непристойными в обычной жизни, но допустимые в лечебных целях.
С XVIII века открываются отели, поначалу лишь для высшего света. К середине XIX столетия между ними возникает конкуренция, в том числе и за внимание буржуа. Где им, не принадлежащим к «сливкам общества», почувствовать близость к этому классу? Правильно, в отеле, который специально имитировал атмосферу старинного аристократического дома. И чем больше отмирал институт слуг, тем ценнее становилась идея "покупного сеанса хозяина жизни".
Она и раньше была популярна у местной аристократии, но теперь туда поехали американцы. Дело в том, что после Первой мировой войны Франция переживала рецессию, курс франка к доллару сильно упал и жизнь на курорте для американцев была крайне дешевой и привлекательной.
Это подстегнуло обеспеченных людей искать уединенного отдыха в экзотических местах.
Стюардессы в 1960-х годах превращаются в лицо фирмы: их отбирают как на конкурс красоты, учитывая рост, вес, миловидность, им разрабатывают соблазнительную униформу. А пассажиры все больше отдают предпочтение одежде в стиле кэжуал, удобном для путешествий: шорты, вьетнамки, футболки, рюкзаки, поясные сумки.
Для съемок я побывал в разных странах в культовых отелях с историей, где воссоздана атмосфера аристократического шика. И кажется, я понимаю, чем «Националь» или «Астория» привлекают людей до сих пор.
В таких отелях за всю их более чем вековую историю накапливается особенная энергия: она в уникальных предметах, которыми пользуешься, в невероятном списке знаменитых гостей и перечне произошедших тут событий. Это не создать за десять или двадцать лет.
Современные гостиницы можно сравнить с цифровым носителем информации, а отели с историей похожи на аналоговые устройства, порой уступающие по техническим характеристикам, но наделенные сердцем и душой.
Их практически не встретить в современном мире. Например, гетры для обуви — их носили для того, чтобы защитить ботинки, которые в те времена делали вручную. А еще специальный накладной воротник для образа Саввы Мамонтова. Конечно, он неудобен — вынуждает всегда держать подбородок чуть приподнятым, но выглядит очень красиво.
С одной стороны, сейчас распахнуты любые двери — можно исследовать мир совершенно с другой скоростью.
Но меня берет белая зависть, когда я представляю себе туристов прошлого. Они открывали новые места себе и миру, ощущали трепет от увиденного и рассказывали то, о чем сейчас легко прочитать в интернете.
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