Мэган Виртанен – о моде и путешествияхПавел Манылов – о своем арт-проекте
Путешествия как путь к свободе
Когда и почему появилась мода на туризм
Ирина Овчинникова

Как Петр I ввел в России моду на образовательный туризм, а Александр II — на внутренний, и почему европейская аристократия в 1930-х годах начала ездить в экзотические страны, РИА Новости рассказала историк моды Мэган Виртанен. А писатель Павел Манылов поделился историями поиска вдохновения в культовых отелях мира и подробностями арт-проекта «Путешествия как искусство».

Мэган Виртанен — о моде и путешествиях
Люди путешествуют испокон веков, но обычно это были вынужденные перемещения.

Современная культура часто уравнивает свободу личности со свободой передвижения, а путешествие трактуется как инвестиция в себя. Поездка воспринимается как нечто сакральное, не будничное, что роднит ее со средневековым карнавалом.

Мужчина готовится играть в бильярд. Raffles Singapore
Мужчина готовится играть в бильярд. Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Общественное пространство, отель Raffles Singapore
Общественное пространство, отель Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Фонтан во дворе отеля Raffles Singapore
Фонтан во дворе отеля Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
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Мужчина готовится играть в бильярд. Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Идея путешествия как удовольствия — достаточно новая, хотя зачатки возникли еще в Древнем Риме.

Уже в III веке до нашей эры у римлян было модно ездить на термальные источники.

Путешествия в современном понимании зародились в XVI веке в Англии, когда вошли в обиход образовательные поездки. За англичанами потянулись и другие европейцы: для молодого аристократа тех лет стало обязательным «путешествие в вечный город Рим».

О Париже заговорили только в XVII веке, и не последнюю роль в этом сыграли мост Пон-Неф, а затем сады Тюильри.

Там бывали представители всех слоев общества, включая аристократию.

Главный вход отеля Raffles Singapore
Главный вход отеля Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Ресторан в отеле Raffles Singapore
Ресторан в отеле Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Интерьер номера в отеле «Гритти Палас», Венеция
Интерьер номера в отеле «Гритти Палас», Венеция
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Элементы декора в отеле «Гритти Палас», Венеция
Элементы декора в отеле «Гритти Палас», Венеция
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Интерьер отеля Raffles Singapore
Интерьер отеля Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Общественное пространство в отеле Raffles Singapore
Общественное пространство в отеле Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Картина в отеле Raffles Singapore
Картина в отеле Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Декоративные статуэтки, Неаполь
Декоративные статуэтки, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Витрины, отель Grand Hotel Vesuvio, Неаполь
Витрины, отель Grand Hotel Vesuvio, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
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Главный вход отеля Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова

Подобного не было нигде в Европе: высший свет просто так нельзя было увидеть. Аристократам начала подражать богатая буржуазия, и это, по сути, сделало Париж столицей моды. Оборудованные по-новому магазины ввели такое понятие, как шопинг.

К XIX веку все модницы Европы стремились в столицу Франции за покупками.

XVIII век возрождает практически забытый со времен Древнего Рима лечебный туризм.

Медики утверждают, что купания полезны для здоровья. Моду снова задает британская аристократия, а за ней следует и европейская. На морских курортах формируется светское общество, строятся кафе, развивается индустрия развлечений.

Вид на лодки, Неаполь
Вид на лодки, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Лодки на воде, Неаполь
Лодки на воде, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Ресторан, Неаполь
Ресторан, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Павел Манылов в отеле Raffles Singapore
Павел Манылов в отеле Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Фляга
Фляга
© Фото : из личного архива Павла Манылова
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Вид на лодки, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
В России поездки с образовательными целями начинаются лишь в XVIII веке.

Первопроходцем выступил Петр I. Правда, идея путешествий вызывала отторжение в обществе и прививалась насильно: тогдашний дворянин очень много времени проводил в дороге между столицей и вотчиной, уезжать далеко многим не хотелось.

В 1837 году был еще один рывок в деле продвижения туризма — теперь уже внутреннего.

Тогда будущий царь Александр II объехал многие губернии, посмотрел, как живут люди. Этот послужило примером для молодежи XIX века.

Фасад отеля Raffles Singapore
Фасад отеля Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Коридоры отеля Raffles Singapore
Коридоры отеля Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Павел Манылов в отеле Raffles Singapore
Павел Манылов в отеле Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Фонтан во дворе отеля Raffles Singapore
Фонтан во дворе отеля Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Павел Манылов во внутреннем дворе отеля Raffles Singapore
Павел Манылов во внутреннем дворе отеля Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
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Фасад отеля Raffles Singapore
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Развитие железнодорожного сообщения меняло облик Старого Света.

В XIX веке на европейские курорты, где раньше отдыхали только аристократы, стали приезжать и буржуа. Это вызывало негодование привилегированной публики. Передвижения на поезде потребовали соответствующей одежды и сыграли свою роль в исчезновении кринолина. Ведь в вагон трудно было войти в платье со столь объемной юбкой.

Тогда же появилась мода на новый тип курортов — отдых на минеральных водах. Там, кстати, женщины начали носить бескорсетные платья, считавшиеся непристойными в обычной жизни, но допустимые в лечебных целях.

Приезжая на курорт, представители аристократии останавливались либо в собственном особняке, либо у родственников, а остальные — на постоялом дворе.

С XVIII века открываются отели, поначалу лишь для высшего света. К середине XIX столетия между ними возникает конкуренция, в том числе и за внимание буржуа. Где им, не принадлежащим к «сливкам общества», почувствовать близость к этому классу? Правильно, в отеле, который специально имитировал атмосферу старинного аристократического дома. И чем больше отмирал институт слуг, тем ценнее становилась идея "покупного сеанса хозяина жизни".

Бар в ресторане отеля «Гритти Палас», Венеция
Бар в ресторане отеля «Гритти Палас», Венеция
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Павел Манылов в отеле «Гритти Палас», Венеция
Павел Манылов в отеле «Гритти Палас», Венеция
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Общественное пространство в отеле Grand Hotel Vesuvio, Неаполь
Общественное пространство в отеле Grand Hotel Vesuvio, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Пишущая машинка, отель «Гритти Палас», Венеция
Пишущая машинка, отель «Гритти Палас», Венеция
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Гость отеля Grand Hotel Vesuvio, Неаполь
Гость отеля Grand Hotel Vesuvio, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Интерьер отеля Гритти Палас, Венеция
Интерьер отеля Гритти Палас, Венеция
© Фото : из личного архива Павла Манылова
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Бар в ресторане отеля «Гритти Палас», Венеция
© Фото : из личного архива Павла Манылова
В конце XIX века появляются общедоступные курорты, а в 1920-е зарождается мода на французскую Ривьеру.

Она и раньше была популярна у местной аристократии, но теперь туда поехали американцы. Дело в том, что после Первой мировой войны Франция переживала рецессию, курс франка к доллару сильно упал и жизнь на курорте для американцев была крайне дешевой и привлекательной.

В 1938 году в Великобритании рабочий класс впервые получил право на неделю оплачиваемого отпуска, и многие устремились на местные курорты.

Это подстегнуло обеспеченных людей искать уединенного отдыха в экзотических местах.

Лодки на воде, Неаполь
Лодки на воде, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Гость перед входом в отель «Гритти Палас», Венеция
Гость перед входом в отель «Гритти Палас», Венеция
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Лодки, Неаполь
Лодки, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Вид из окна отеля Grand Hotel Vesuvio, Неаполь
Вид из окна отеля Grand Hotel Vesuvio, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
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Лодки на воде, Неаполь
© Фото : из личного архива Павла Манылова
После Второй мировой войны все популярнее становятся путешествия на самолете, авиакомпании конкурируют друг с другом.

Стюардессы в 1960-х годах превращаются в лицо фирмы: их отбирают как на конкурс красоты, учитывая рост, вес, миловидность, им разрабатывают соблазнительную униформу. А пассажиры все больше отдают предпочтение одежде в стиле кэжуал, удобном для путешествий: шорты, вьетнамки, футболки, рюкзаки, поясные сумки.

Павел Манылов — о своем арт-проекте «Путешествия как искусство»

Для съемок я побывал в разных странах в культовых отелях с историей, где воссоздана атмосфера аристократического шика. И кажется, я понимаю, чем «Националь» или «Астория» привлекают людей до сих пор.

В таких отелях за всю их более чем вековую историю накапливается особенная энергия: она в уникальных предметах, которыми пользуешься, в невероятном списке знаменитых гостей и перечне произошедших тут событий. Это не создать за десять или двадцать лет.

Современные гостиницы можно сравнить с цифровым носителем информации, а отели с историей похожи на аналоговые устройства, порой уступающие по техническим характеристикам, но наделенные сердцем и душой.

Пара выходит из машины у гостиницы «Националь», Москва
Пара выходит из машины у гостиницы «Националь», Москва
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Интерьер гостиницы «Астория», Санкт-Петербург
Интерьер гостиницы «Астория», Санкт-Петербург
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Самовар. Гостиница «Астория», Санкт-Петербург
Самовар. Гостиница «Астория», Санкт-Петербург
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Вид из номера гостиницы «Астория», Санкт-Петербург
Вид из номера гостиницы «Астория», Санкт-Петербург
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Пара у питьевого автомата, гостиница «Националь», Москва
Пара у питьевого автомата, гостиница «Националь», Москва
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Кафе в гостинице «Астория», Санкт-Петербург
Кафе в гостинице «Астория», Санкт-Петербург
© Фото : из личного архива Павла Манылова
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Пара выходит из машины у гостиницы «Националь», Москва
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Есть несколько интересных элементов одежды, сшитых специально для моих путешествий.

Их практически не встретить в современном мире. Например, гетры для обуви — их носили для того, чтобы защитить ботинки, которые в те времена делали вручную. А еще специальный накладной воротник для образа Саввы Мамонтова. Конечно, он неудобен — вынуждает всегда держать подбородок чуть приподнятым, но выглядит очень красиво.

Гетры для обуви
Гетры для обуви
© Фото : из личного архива Павла Манылова
Чемодан и женские туфли. Экспонаты выставки «Путешествия как искусство»
Чемодан и женские туфли. Экспонаты выставки «Путешествия как искусство»
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Женские аксессуары. Экспонаты выставки «Путешествия как искусство»
Женские аксессуары. Экспонаты выставки «Путешествия как искусство»
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Экспонаты выставки «Путешествия как искусство»
Экспонаты выставки «Путешествия как искусство»
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Посетительница выставки «Путешествия как искусство».
Посетительница выставки «Путешествия как искусство».
© РИА Новости / Кирилл Калинников
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Гетры для обуви
© Фото : из личного архива Павла Манылова
У меня двоякое отношение к путешествиям прошлого и позапрошлого веков.

С одной стороны, сейчас распахнуты любые двери — можно исследовать мир совершенно с другой скоростью.

Но меня берет белая зависть, когда я представляю себе туристов прошлого. Они открывали новые места себе и миру, ощущали трепет от увиденного и рассказывали то, о чем сейчас легко прочитать в интернете.

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