Уже в III веке до нашей эры у римлян было модно ездить на термальные источники.

Путешествия в современном понимании зародились в XVI веке в Англии, когда вошли в обиход образовательные поездки. За англичанами потянулись и другие европейцы: для молодого аристократа тех лет стало обязательным «путешествие в вечный город Рим».