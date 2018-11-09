КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства", согласно прогнозным оценкам, позволит нарастить турпоток в регионы Черноморского кластера на 10% и увеличить на 15% среднюю продолжительность пребывания туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Уточняется, что в пятницу глава региона Вениамин Кондратьев обсудил с министром экономразвития РФ Максимом Орешкиным развитие Черноморского туристского кластера. Встреча состоялась на консолидированном стенде Краснодарского края и Республики Крым на выставке XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в городе Петропавловск.
"В частности, Вениамин Кондратьев и Максим Орешкин говорили о реализации глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". По прогнозным оценкам, реализация проекта позволит нарастить турпоток в регионы Черноморского кластера на 10% и увеличить на 15% среднюю продолжительность пребывания туристов на южных курортах России", — говорится в сообщении.
По словам Кондратьева, инициированный Краснодарским краем проект позволит объединить культурно-историческое наследие четырех южных регионов России и показать этот потенциал на мировом туристском рынке.
Как отмечают краевые власти, Федеральное агентство по туризму включило проект в перечень десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм. В маршруты "Золотого кольца Боспорского царства" вошли около 30 связанных с историей Боспора памятников и современных объектов турпоказа. Они располагаются в 15 городах регионов Юга России: Краснодарский край, Республика Крым, город Севастополь и Ростовская область.
"В рамках проекта Краснодарский край также разрабатывает маршрут "Винные дороги Боспорского царства". В регионе располагается более 60 винных производств и небольших виноделен, принимающих сотни тысяч туристов со всей России и зарубежных стран", — добавили в ведомстве.
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