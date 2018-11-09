Вклад туризма в мировой ВВП может быть выше обрабатывающей индустрии

АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Роль туризма в глобальном ВВП через двадцать лет может стать важнее роли обрабатывающей промышленности, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе пленарного заседания межрегионального форума России и Казахстана.
"Для сравнения, чтобы понимать роль туризма в мировой экономике, сейчас роль обрабатывающей промышленности — 16%, и, по нашей оценке, уже через двадцать лет роль туризма будет больше, чем роль обрабатывающей промышленности в структуре глобального ВВП", — сказал чиновник.
Кроме того, чиновник заявил, что экспорт туристических услуг в России через пять-шесть лет может вырасти более чем в два раза — с 9 до 20 миллиардов долларов.
По мнению Орешкина, правильный подход к развитию туризма сможет сделать его "прорывной отраслью" для России.
Сейчас полный вклад туристический отрасли в ВПП России составляет около 5%, сказал министр, и это в два раза меньше среднемировых значений. "Экспорт услуг туризма в России составляет порядка 9 миллиардов долларов, а импорт превысил в прошлом году 31 миллиард долларов. Он увеличился за последний год на 30%", — сообщил Орешкин. Из этого следует, что большая часть потребительского спроса в сфере туризма выходит за пределы нашей страны, сказал чиновник.
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