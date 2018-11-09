«Восточный Голливуд» и горы из «Аватара»
Самые интересные парки Китая
Ирина Овчинникова

Китай — крупнейшая экономика мира, залог успеха которой — сами китайцы, трудолюбивые и неутомимые. Так все думают и, пожалуй, не ошибаются. Но в Поднебесной и отдыхают с удовольствием. Какие парки там особенно популярны, где можно почувствовать себя знатной дамой XII века и почему в Китае даже высоко в горах не страшно, — в материале РИА Новости.

«Китайцы любят кино и не скрывают гордости, если видят, что туристы знают наших режиссеров, — рассказывает Татьяна, гид из Ханчжоу. — Но это случается нечасто, не все могут запомнить имена, только названия фильмов: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Время жить и время умирать» или «Дом летающих кинжалов». Но и это неплохо!»

В Китае действительно очень популярны кино, сериалы и телевизионные шоу.

Те, что рассчитаны на местного потребителя, могут вызвать массу вопросов у европейцев из-за, казалось бы, чрезмерной игры актеров.

Кадр из фильма «Проклятие золотого цветка»
© Beijing New Picture Film Co. (2006)

Но это часть культуры поведения — китайцы не стесняются выражать чувства на улице, в кафе или транспорте. Поэтому ждут того же и в кино.

Один из самых известных современных режиссеров в стране — Чжан Имоу, первый китаец, номинированный на «Оскар», получивший главные призы Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей.

Он очень долго считал, что иностранцам не понять Китай. Но после успеха на Западе стал менее категоричным.

Его фильм «Проклятие золотого цветка», вышедший в 2006 году, был тогда самым дорогостоящим за всю историю китайского кинематографа. Картина по большей части снята на кинобазе «Цинминшанхэту» в Хэньдяне.

Сегодня это не только действующая площадка для многих исторических фильмов и сериалов, но и парк развлечений, куда может попасть любой желающий. В основном желающими оказываются китайцы, приезжающие сюда со всей страны.

В «Восточном Голливуде» тринадцать районов в стиле XII-XIII веков, в частности «Сянганская (гонконгская) улица», «Императорские дворцы династий Мин и Цин», «Императорский дворец династии Цинь», жилые постройки, лавки, мосты, городские башни. Все это скопировано с картины XII века «Цинминшанхэту» («По реке в День поминовения усопших»).

Фрагмент оригинального свитка Чжана Цзэдуаня «По реке в День поминовения усопших»
© Public domain

«Когда в прокат выходит очередной фильм, снятый на «Цинминшанхэту», число туристов резко увеличивается. В среднем посетителей — около 15 миллионов в год, — говорит местный гид Син Меме. — Девушкам очень нравится облачаться в традиционный наряд ханьфу, который здесь можно арендовать, и фотографироваться на фоне зданий».

Посетить киноцентр стоит не только ради фотографий.

Если выбрать не очень солнечный день или приехать рано утром, пока еще не прибыли экскурсионные автобусы, сама прогулка по территории порадует любителей истории или искателей «того самого» духа Китая.

Пункт проката национальных костюмов в центре киноматографии «Цинминшанхэту», Хэньдян, Чжэцзян, Китай
Пункт проката национальных костюмов в центре киноматографии «Цинминшанхэту», Хэньдян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Электромобили в центре киноматографии «Цинминшанхэту», Хэньдян, Чжэцзян, Китай
Электромобили в центре киноматографии «Цинминшанхэту», Хэньдян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Беседки на пруду в центре киноматографии «Цинминшанхэту», Хэньдян, Чжэцзян, Китай
Беседки на пруду в центре киноматографии «Цинминшанхэту», Хэньдян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Одно из зданий в центре киноматографии «Цинминшанхэту», Хэньдян, Чжэцзян, Китай
Одно из зданий в центре киноматографии «Цинминшанхэту», Хэньдян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Одно из зданий в центре киноматографии “Цинминшанхэту”, Хэньдян, Чжэцзян, Китай
Одно из зданий в центре киноматографии “Цинминшанхэту”, Хэньдян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Туристы из Китая в центре киноматографии “Цинминшанхэту”, Хэньдян, Чжэцзян, Китай
Туристы из Китая в центре киноматографии “Цинминшанхэту”, Хэньдян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Фрагмент скульптуры в центре киноматографии “Цинминшанхэту”, Хэньдян, Чжэцзян, Китай
Фрагмент скульптуры в центре киноматографии “Цинминшанхэту”, Хэньдян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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Пункт проката национальных костюмов в центре киноматографии «Цинминшанхэту», Хэньдян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

В парке устраивают театрализованные шоу, в зоне лавок ремесленники вытачивают фигурки из дерева или ткут, а торговцы предлагают перекусить — правда, блюда из меню современного Китая.

Туристам, не владеющим китайским, стоит взять на входе карту территории, а также обращать внимание на информационные стенды.

Если вы потеряетесь, что вполне возможно на этом огромном пространстве, вам не подскажут дорогу ни посетители, ни сотрудники — английского они не знают, а на попытки объясниться жестами реагируют смехом.

«Дворец Циньван» — еще одна киноплощадка, расположенная неподалеку.

Как следует из названия, центральный объект здесь — дворец, который принадлежал брату или сыну (не наследнику) императора династии Тан. Здесь снимались многие китайские фильмы, в том числе известный сериал «Великолепие династии Тан».

Большая часть комплекса — огромная площадь, на которую лучше не выходить посреди дня: деревьев и тени там нет. Пространство довольно пустынное, и это ощущение, наверное, способны изменить только несколько тысяч актеров массовки или пара больших групп местных туристов.

Архитектурный минимализм компенсируют развлечения.

Например, аттракцион, в котором совмещены комната страха — вы садитесь в едущий по рельсам вагончик — и 3D-кинотеатр, правда, не обычный, а с десятком экранов, размещенных по ходу движения. С них вам рассказывают историю об императоре, который, судя по визуальному воплощению, — еще и супергерой, побеждающий злодеев, при этом громко хохочущий.

Стражник на входе дворец Циньван, Чжэцзян, Китай
Стражник на входе дворец Циньван, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Декоративный элемент на входе в дворец Циньван, Чжэцзян, Китай
Декоративный элемент на входе в дворец Циньван, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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Стражник на входе дворец Циньван, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Лучше познакомиться с событиями вряд ли удастся — звук не дублирован. Но главное в этом аттракционе не сюжет, а эффекты: то вы летите над землей, то падаете с высоты, то ловите руками сыплющиеся с неба золотые монеты.

Кроме того, в Китае любят геологические парки. Особенно те, где тропинки сделаны из суперпрочного прозрачного стекла: обрыв буквально под вашими ногами.

Один из таких — «Яньданшань» в провинции Чжэцзян — входит в список геопарков ЮНЕСКО.

Местные горы, сформировавшиеся еще в меловой период мезозойской эры, около 120 миллионов лет назад, знамениты прежде всего замысловатым ландшафтом — отвесными скалами, уступами и каньонами, напоминающими летающие скалы из фильма «Аватар».

Туристы в геологическом парке Яньданшань, Чжэцзян, Китай
Туристы в геологическом парке Яньданшань, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Туристическая тропа с прозрачным полом в геологическом парке Яньданшань, Чжэцзян, Китай
Туристическая тропа с прозрачным полом в геологическом парке Яньданшань, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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Туристы в геологическом парке Яньданшань, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

«Яньданшань» разделен на три части, самая популярная у туристов — северная с почти 200-метровым водопадом Великого дракона (одним из самых высоких в Китае), Божественными пиками и Божественной горой.

Надо понимать, что популярность — это много посетителей, а в случае с Китаем их действительно очень много.

 

В выходной день тому, кто боится высоты, здесь проще испытать приступ клаустрофобии, чем ожидаемую акрофобию.

Китайские туристы отправляются на восхождение по довольно крутым и узким — едва разойтись вдвоем — ступеням с маленькими детьми, собаками, стариками, даже на костылях. Как и повсюду, они довольно свободно относятся к личному пространству окружающих — почти не заботятся о нем: касаются, а порой и легко толкаются. Зато виды, открывающиеся со смотровых площадок на высоте, оправдывают возможные приступы мизантропии на пути к ним.

В огромном парке множество путей и тропинок, где можно погулять практически в одиночку. Чтобы их отыскать, необходимо либо обладать большим запасом времени и духом авантюризма, либо быть готовым добавить к 50 юаням, потраченным на покупку входного билета, еще около 50 за гида.

Китайские туристы позируют для фото в парке Яньданшань, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Есть здесь и довольно неожиданные развлечения.

Ловкий китаец на веревочной страховке спускается на десятки метров с вершины одной из скал для того, чтобы собрать какую-то особенную лечебную траву, которая якобы растет только здесь. Потом он поднимается обратно и делает акробатические кульбиты на натянутом над головами зрителей канате.

«Я учился трюкам с детства, когда ходил в начальную школу, сейчас поднимаюсь на гору три раза в неделю, — объясняет спустившийся с горы акробат Гу Чанпинь. — Конечно, так траву уже давно не собирают, это больше шоу для зрителей. Им, кстати, очень нравится».

Еще одна достопримечательность в провинции Чжэцзян — пейзажный район Наньсицзян, не столь известный среди иностранцев и от этого менее людный.

Там протекает река Нанси, которая своими водопадами и уступами еще в X веке вдохновила поэта Се Линъюня на создание нового жанра литературы — шаньшуй, посвященного описанию гор и воды.

Лодочник в пейзажном районе Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
Лодочник в пейзажном районе Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Туристическая тропа вдоль рек Наньси, пейзажный район Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
Туристическая тропа вдоль рек Наньси, пейзажный район Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Река Наньси, пейзажный район Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
Река Наньси, пейзажный район Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Рынок на входе в пейзажный район Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
Рынок на входе в пейзажный район Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Скала Парус, пейзажный район Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
Скала Парус, пейзажный район Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Деревня неподалеку от пейзажного района Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
Деревня неподалеку от пейзажного района Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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Лодочник в пейзажном районе Наньсицзян, Чжэцзян, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

«Мы даем скидку иностранцам и людям старше 60 лет, а те, кому больше 70 лет, приходят бесплатно, — сообщает местный гид Соу Чан. — Для всех остальных вход — 50 юаней».

Одно из главных развлечений для тех, кто поднялся в горы, — прогулка на большой вместительной лодке по реке вокруг скалы Парус. Кстати, нужно смотреть не только вверх, но и вниз: вода в Нанси настолько прозрачная, что вы легко разглядите дно и ярких рыб.

Умиротворенный настрой заканчивается с приездом первой же группы местных туристов.

Шумные и громкие, они сразу заполняют собой пространство. Но постепенно начинаешь привыкать к окружающим, даже проникаешься этим коллективизмом.

И уже хочется радоваться не в одиночку, а обязательно с кем-то рядом.

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