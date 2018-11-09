Он очень долго считал, что иностранцам не понять Китай. Но после успеха на Западе стал менее категоричным.

Его фильм «Проклятие золотого цветка», вышедший в 2006 году, был тогда самым дорогостоящим за всю историю китайского кинематографа. Картина по большей части снята на кинобазе «Цинминшанхэту» в Хэньдяне.