Китай — крупнейшая экономика мира, залог успеха которой — сами китайцы, трудолюбивые и неутомимые. Так все думают и, пожалуй, не ошибаются. Но в Поднебесной и отдыхают с удовольствием. Какие парки там особенно популярны, где можно почувствовать себя знатной дамой XII века и почему в Китае даже высоко в горах не страшно, — в материале РИА Новости.
«Китайцы любят кино и не скрывают гордости, если видят, что туристы знают наших режиссеров, — рассказывает Татьяна, гид из Ханчжоу. — Но это случается нечасто, не все могут запомнить имена, только названия фильмов: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Время жить и время умирать» или «Дом летающих кинжалов». Но и это неплохо!»
Те, что рассчитаны на местного потребителя, могут вызвать массу вопросов у европейцев из-за, казалось бы, чрезмерной игры актеров.
Но это часть культуры поведения — китайцы не стесняются выражать чувства на улице, в кафе или транспорте. Поэтому ждут того же и в кино.
Один из самых известных современных режиссеров в стране — Чжан Имоу, первый китаец, номинированный на «Оскар», получивший главные призы Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей.
Он очень долго считал, что иностранцам не понять Китай. Но после успеха на Западе стал менее категоричным.
Его фильм «Проклятие золотого цветка», вышедший в 2006 году, был тогда самым дорогостоящим за всю историю китайского кинематографа. Картина по большей части снята на кинобазе «Цинминшанхэту» в Хэньдяне.
Сегодня это не только действующая площадка для многих исторических фильмов и сериалов, но и парк развлечений, куда может попасть любой желающий. В основном желающими оказываются китайцы, приезжающие сюда со всей страны.
В «Восточном Голливуде» тринадцать районов в стиле XII-XIII веков, в частности «Сянганская (гонконгская) улица», «Императорские дворцы династий Мин и Цин», «Императорский дворец династии Цинь», жилые постройки, лавки, мосты, городские башни. Все это скопировано с картины XII века «Цинминшанхэту» («По реке в День поминовения усопших»).
«Когда в прокат выходит очередной фильм, снятый на «Цинминшанхэту», число туристов резко увеличивается. В среднем посетителей — около 15 миллионов в год, — говорит местный гид Син Меме. — Девушкам очень нравится облачаться в традиционный наряд ханьфу, который здесь можно арендовать, и фотографироваться на фоне зданий».
Посетить киноцентр стоит не только ради фотографий.
Если выбрать не очень солнечный день или приехать рано утром, пока еще не прибыли экскурсионные автобусы, сама прогулка по территории порадует любителей истории или искателей «того самого» духа Китая.
В парке устраивают театрализованные шоу, в зоне лавок ремесленники вытачивают фигурки из дерева или ткут, а торговцы предлагают перекусить — правда, блюда из меню современного Китая.
Если вы потеряетесь, что вполне возможно на этом огромном пространстве, вам не подскажут дорогу ни посетители, ни сотрудники — английского они не знают, а на попытки объясниться жестами реагируют смехом.
Как следует из названия, центральный объект здесь — дворец, который принадлежал брату или сыну (не наследнику) императора династии Тан. Здесь снимались многие китайские фильмы, в том числе известный сериал «Великолепие династии Тан».
Большая часть комплекса — огромная площадь, на которую лучше не выходить посреди дня: деревьев и тени там нет. Пространство довольно пустынное, и это ощущение, наверное, способны изменить только несколько тысяч актеров массовки или пара больших групп местных туристов.
Архитектурный минимализм компенсируют развлечения.
Например, аттракцион, в котором совмещены комната страха — вы садитесь в едущий по рельсам вагончик — и 3D-кинотеатр, правда, не обычный, а с десятком экранов, размещенных по ходу движения. С них вам рассказывают историю об императоре, который, судя по визуальному воплощению, — еще и супергерой, побеждающий злодеев, при этом громко хохочущий.
Лучше познакомиться с событиями вряд ли удастся — звук не дублирован. Но главное в этом аттракционе не сюжет, а эффекты: то вы летите над землей, то падаете с высоты, то ловите руками сыплющиеся с неба золотые монеты.
Один из таких — «Яньданшань» в провинции Чжэцзян — входит в список геопарков ЮНЕСКО.
Местные горы, сформировавшиеся еще в меловой период мезозойской эры, около 120 миллионов лет назад, знамениты прежде всего замысловатым ландшафтом — отвесными скалами, уступами и каньонами, напоминающими летающие скалы из фильма «Аватар».
«Яньданшань» разделен на три части, самая популярная у туристов — северная с почти 200-метровым водопадом Великого дракона (одним из самых высоких в Китае), Божественными пиками и Божественной горой.
Надо понимать, что популярность — это много посетителей, а в случае с Китаем их действительно очень много.
Китайские туристы отправляются на восхождение по довольно крутым и узким — едва разойтись вдвоем — ступеням с маленькими детьми, собаками, стариками, даже на костылях. Как и повсюду, они довольно свободно относятся к личному пространству окружающих — почти не заботятся о нем: касаются, а порой и легко толкаются. Зато виды, открывающиеся со смотровых площадок на высоте, оправдывают возможные приступы мизантропии на пути к ним.
В огромном парке множество путей и тропинок, где можно погулять практически в одиночку. Чтобы их отыскать, необходимо либо обладать большим запасом времени и духом авантюризма, либо быть готовым добавить к 50 юаням, потраченным на покупку входного билета, еще около 50 за гида.
Ловкий китаец на веревочной страховке спускается на десятки метров с вершины одной из скал для того, чтобы собрать какую-то особенную лечебную траву, которая якобы растет только здесь. Потом он поднимается обратно и делает акробатические кульбиты на натянутом над головами зрителей канате.
«Я учился трюкам с детства, когда ходил в начальную школу, сейчас поднимаюсь на гору три раза в неделю, — объясняет спустившийся с горы акробат Гу Чанпинь. — Конечно, так траву уже давно не собирают, это больше шоу для зрителей. Им, кстати, очень нравится».
Еще одна достопримечательность в провинции Чжэцзян — пейзажный район Наньсицзян, не столь известный среди иностранцев и от этого менее людный.
Там протекает река Нанси, которая своими водопадами и уступами еще в X веке вдохновила поэта Се Линъюня на создание нового жанра литературы — шаньшуй, посвященного описанию гор и воды.
«Мы даем скидку иностранцам и людям старше 60 лет, а те, кому больше 70 лет, приходят бесплатно, — сообщает местный гид Соу Чан. — Для всех остальных вход — 50 юаней».
Одно из главных развлечений для тех, кто поднялся в горы, — прогулка на большой вместительной лодке по реке вокруг скалы Парус. Кстати, нужно смотреть не только вверх, но и вниз: вода в Нанси настолько прозрачная, что вы легко разглядите дно и ярких рыб.
Шумные и громкие, они сразу заполняют собой пространство. Но постепенно начинаешь привыкать к окружающим, даже проникаешься этим коллективизмом.
И уже хочется радоваться не в одиночку, а обязательно с кем-то рядом.
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